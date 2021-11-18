الخطوط القطرية تستعد للتقدم بطلب «كبير» لشراء طائرات شحن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:54 صباحا
طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار الدوحة، 1 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولي «بوينغ»، الأربعاء، أن الناقل الخليجي يستعد لتقديم طلب «وشيك» لشراء طائرات شحن، في مؤشّر إضافي على قرب إطلاق الشركة الأميركية نسخة شحن من أحدث طائراتها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الباكر قوله للصحفيين خلال حفل لمناسبة عرض طائرة «777-إكس» الحديثة من «بوينغ» في الدوحة: «سنقدم طلبًا (على طائرات) شحن كبير وبشكل وشيك».

والطائرة «777-إكس» وهي حاليًا في مرحلة اختبار الطيران حتى العام 2023، قدمت من دبي حيث تم تقديمها للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة في معرض للطيران في الإمارة الثرية.

- الخطوط القطرية تحصل على مساعدات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار

وطلبت الخطوط القطرية شراء 60 طائرة من هذا الطراز ما يجعلها واحدة من الزبائن الرئيسيين للطائرة، وقد أعطى الباكر في السابق إشارة قوية على اهتمامه بتطوير نسخة شحن من «777-إكس».

وقال الباكر: «لا أستطيع أن أقول لمن سنقوم بتقديم هذا الطلب، لكن ما يمكنني قوله هو أن العرض الذي تلقيناه من بوينغ جذاب للغاية» من وجهة نظر الأداء المتوقع للطائرة.

وعادة ما ينتظر مصنعو الطائرات تلقي الطلبات قبل إطلاق برامج جديدة رسميًا. وأصبح الشحن الجوي شريان حياة لشركات الطيران التي انهارت حركة الركاب فيها بسبب فيروس «كورونا المستجد». 

وفي غضون عشر سنوات، أصبحت الخطوط الجوية القطرية لاعبًا رئيسيًا في الشحن الجوي، واحتلت في العام 2020 المركز الثالث بعد «فيديكس» و«يو بي أس» بعدما كانت في المركز 19 فقط في العام 2010.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء