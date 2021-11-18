الخطوط القطرية تستعد للتقدم بطلب «كبير» لشراء طائرات شحن

طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار الدوحة، 1 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولي «بوينغ»، الأربعاء، أن الناقل الخليجي يستعد لتقديم طلب «وشيك» لشراء طائرات شحن، في مؤشّر إضافي على قرب إطلاق الشركة الأميركية نسخة شحن من أحدث طائراتها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الباكر قوله للصحفيين خلال حفل لمناسبة عرض طائرة «777-إكس» الحديثة من «بوينغ» في الدوحة: «سنقدم طلبًا (على طائرات) شحن كبير وبشكل وشيك».

والطائرة «777-إكس» وهي حاليًا في مرحلة اختبار الطيران حتى العام 2023، قدمت من دبي حيث تم تقديمها للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة في معرض للطيران في الإمارة الثرية.

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وطلبت الخطوط القطرية شراء 60 طائرة من هذا الطراز ما يجعلها واحدة من الزبائن الرئيسيين للطائرة، وقد أعطى الباكر في السابق إشارة قوية على اهتمامه بتطوير نسخة شحن من «777-إكس».

وقال الباكر: «لا أستطيع أن أقول لمن سنقوم بتقديم هذا الطلب، لكن ما يمكنني قوله هو أن العرض الذي تلقيناه من بوينغ جذاب للغاية» من وجهة نظر الأداء المتوقع للطائرة.

وعادة ما ينتظر مصنعو الطائرات تلقي الطلبات قبل إطلاق برامج جديدة رسميًا. وأصبح الشحن الجوي شريان حياة لشركات الطيران التي انهارت حركة الركاب فيها بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وفي غضون عشر سنوات، أصبحت الخطوط الجوية القطرية لاعبًا رئيسيًا في الشحن الجوي، واحتلت في العام 2020 المركز الثالث بعد «فيديكس» و«يو بي أس» بعدما كانت في المركز 19 فقط في العام 2010.