«غوغل» يتفق مع «فرانس برس» على دفع مقابل مادي لاستخدامه موادها

(من اليمين) رئيس مجلس إدارة «فرانس برس» ومدير «غوغل» في فرنسا، 17 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

وقع «غوغل» و«فرانس برس» اتّفاقًا أوروبيًا «غير مسبوق» يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية على مدى خمس سنوات، بدلًا ماليًا لقاء موادّها التي يستخدمها محرّكه للبحث، في خطوة بالغة الأهمية توّجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهرًا.

والبدل المادّي الذي ستتقاضاه الوكالة من «غوغل»، عبارة عن مبلغ مقطوع ظلّت قيمته «طيّ الكتمان»، حسب ما جاء في بيانها اليوم الخميس.

وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب توجيه «الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف» الذي أقرّه الاتّحاد الأوروبي في مارس العام 2019.

وفي العام نفسه، أصبحت فرنسا أول بلد يقرّ هذا التوجيه الأوروبي «قانونًا نافذًا» على الصعيد الوطني.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة الوكالة فابريس فريس، بأن هذا الاتفاق «رائد ويشمل الاتّحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات وكالة فرانس برس، بما في ذلك في الدول التي لم تقرّ التوجيه في قوانينها المحلية».

من جانبه، قال المدير العام لـ«غوغل» في فرنسا، سيباستيان ميسوف، إن توقيع هذه الاتفاقية جاء للمضي قدمًا، متابعًا: «نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل».

وأوضح الطرفان، في بيان مشترك، أن الاتفاق على الحقوق المجاورة يُفترض أن يُستكمل «قريبًا جدًا» بـ«برنامج يتعلق بمكافحة المعلومات المضلّلة».

وبموجب هذا البرنامج ستقدّم وكالة فرانس برس على وجه الخصوص دورات تدريبية في قارّات عدّة على كيفية التحقق من صحة المعلومات.