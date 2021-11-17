خطة لزيادة صادرات بريطانيا لتريليون جنيه إسترليني سنويا

شاحنات لدى وصولها إلى ميناء «دوفر» الإنجليزي، 31 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تطلق الحكومة البريطانية، الأربعاء، خطة تنطوي على مساعدات إدارية ومالية لزيادة صادرات المملكة سنويًا إلى ألف مليار جنيه إسترليني مقابل 600 مليار سُجِّلت العام الماضي.

وتنصّ الخطة خصوصًا على تعزيز المساعدات المالية الحكومية للصادرات من خلال برنامج «يو كي إكسبورت فاينانس»، وكذلك أيضًا تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لصندوق يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجلترا على زيادة مبيعاتها التصديرية، وفق وكالة «فرانس برس».

والخطة المؤلّفة من 12 نقطة تنصّ أيضًا على إطلاق حملة ترويجية دعمًا لصادرات الشركات التي تبيع سلعًا وخدمات في أوروبا، بعدما تسبّب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي بتعقيدات لهذه الشركات.

ومن بين النقاط المنصوص عليها في الخطة تأسيس «أكاديمية للتصدير» هدفها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اجتياز الإجراءات الرسمية، إضافة إلى إطلاق معرض جديد لتسليط الضوء على صادرات الشركات البريطانية.

وعلّقت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان بالقول: «نحن في لحظة حاسمة في تاريخنا التجاري الوطني».

بدوره قال رئيس تجمّع أرباب العمل «سي بي آي»، كاران بيليموريا إنه في الوقت الذي تتواصل فيه الصعوبات في التجارة الدولية، لا سيمّا بسبب الأزمة في سلاسل التوريد، «وفي ظلّ استمرار الشركات في التكيّف مع العلاقة الجديدة بين المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، فإنّ الشركات بحاجة لأن تتاح أمامها فرص مستقبلية.

وأصبح «بريكست» حقيقة واقعة منذ الأول من يناير، وتعهّدت حكومة بوريس جونسون المحافظة والمؤيّدة لخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي إعطاء دفعة جديدة للتجارة الدولية البريطانية. ورّغم أنّ الحكومة البريطانية وقّعت عددًا من اتفاقات التبادل التجاري الحرّ، أحدها مع الاتّحاد الأوروبي، إلا أنّ اتفاقية تجارية رئيسية يطمح جونسون لإبرامها مع الولايات المتّحدة لم تر النور بعد.