انخفاض معدل نمو الصادرات اليابانية خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:30 صباحا
ركاب ينتظرون في محطة قطارات في طوكيو، 27 أبريل 2019، (ا ف ب)

سجّلت الصادرات اليابانية ارتفاعًا نسبته 9.4% في أكتوبر الماضي، وهو معدل نمو منخفض مقارنة بالثمانية أشهر الماضية، بينما ما زال نقص الإمدادات العالمية يؤثر سلبًا، حسب أرقام نشرتها الحكومة اليابانية الأربعاء.

وجاء نمو الصادرات أقل أيضًا من تقديرات اقتصاديي وكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، الذين كانوا يتوقعون زيادة نسبتها 10.3%، حسب وكالة «فرانس برس».

ومثلما حدث في سبتمبر، واصلت صادرات قطاع السيارات الياباني القوي انخفاضها، 35.7% للمركبات المصدرة، كما تفيد بيانات وزارة المالية.

وحسب المناطق الجغرافية، ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 9.5% وإلى عموم آسيا 15%، كما سجّلت الصادرات إلى أوروبا الغربية زيادة نسبتها 9.5%.

من جهة أخرى بقيت نسبة نمو الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة على حالها، وهي 0.4% خلال عام واحد.

أما واردات اليابان فقد ارتفعت بنسبة 26.7% على مدى عام الشهر الماضي، لتبلغ قيتها 7251.4 مليار ين، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات من نفط وغاز طبيعي، والمواد الخام الأخرى.

وبلغت إجمالي قيمة الصادرات 7184 مليار ين، لتسجل البلاد عجزا تجاريا طفيفا في أكتوبر بلغ نحو 67.4 مليار ين.

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