الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:20 مساء
زبائن ينتظرون أمام مكتب صيرفة في بازار اسطنبول في 22 مارس 2021

تراجعت الليرة التركية، الثلاثاء، بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها، في مسار موازٍ لتصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداءً في 2021.

وخسرت الليرة التركية نحو 4% من قيمتها لتصل إلى 10.36 مقابل الدولار، لكنها عادت وعوضت جزءًا من خسائرها قبيل اجتماع مرتقب الخميس للمصرف المركزي التركي، يتوقع أن يتقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من تمتعه نظريًّا بالاستقلالية، يرضخ المصرف المركزي التركي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو، وفق وكالة «فرانس برس».

ووضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10% هذا العام. لكنها في المقابل، رفعت معدل التضخم السنوي إلى نحو 20%، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

مخاطر متزايدة
واعتبر جيسون تافي المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية أن «هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط الرئيس إردوغان على صعيد خفض معدلات الفائدة إلى تدهور كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة».

- الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار

ومنذ أغسطس، خفض المصرف المركزي معدل الفائدة إلى 16%. ويعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها، وأن يعطي الناس حوافز إضافية لشراء العملات الأجنبية والذهب.

وترزح الليرة التركية تحت وطأة ضغوط إضافية من جراء مخاوف من رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع للتصدي لارتفاع التضخم.

ويجعل هذا الأمر حيازة الدولار أكثر جاذبية، ويدفع الاستثمارات للهروب من الأسواق الناشئة، لكن محللين يشددون على أن غالبية مشاكل تركيا مردها السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تركز على النمو الاقتصادي على حساب ارتفاع التضخم وفقدان العملة قيمتها.

فائدة لصالح قطاع التصدير
ومن شأن هذه التدابير أن تصب في مصلحة قطاع التصدير والشركات الكبرى، لكنها تضر بالمواطنين العاديين الذين سيواجهون ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الاستهلاكية.

لكن حتى الشركات الكبيرة بدأت تبدي قلقها إزاء احتمال غرق تركيا في أزمة عملة تضع المصارف تحت وطأة ضغوط كبيرة نظرًا إلى ترتب ديون عليها بالدولار تقدر بالمليارات يتوجب سدادها في الأشهر المقبلة.

تثبيت الأسعار
والثلاثاء قال وزير المالية التركي لطفي ألوان، أمام منتدى للأعمال، إن تركيز الحكومة لا يزال منصبًا على تثبيت الأسعار وكبح خسائر الليرة. واعتبر تافي أن «الدافع الأساسي لتدهور قيمة الليرة في الآونة الأخيرة هو القلق المتزايد للمستثمرين بشأن وضع صناعة القرار السياسي المحلي».

وقال خبير الأسواق الناشئة، تيموثي آش، إن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرر تحقيق توسع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023.

وفي مذكرة للزبائن اعتبر آش أنه «من المثير للاهتمام أن فريق إردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة».

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