72 طائرة لشركة هندية.. «بوينغ» تستعيد المنافسة العالمية بصفقة ضخمة

طائرة بوينغ 737 ماكس. (الإنترنت)

يبدو أن شركة «بوينغ» بدأت تستعيد المنافسة العالمية بعد الحظر الذي واجهته خلال الفترة المالية، وذلك من خلال صفقة ضخمة بنحو تسعة مليارات دولار.

وأعلنت الشركة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن أول طلبية كبيرة لها في معرض دبي للطيران تقضي ببيع 72 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» لشركة «إير إكاسا» الهندية.

وقالت «بوينغ»، في بيان، إن هذه الطلبية التي تبلغ قيمتها نحو تسعة مليارات دولار، ستسمح للشركة الهندية التي تأسست حديثًا «ببناء أسطولها» من أجل إطلاق عملياتها بسرعة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، فيناي دوبي، في البيان: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة بوينغ في طلبنا الأول من الطائرات، ونشكرهم على ثقتهم في خطة العمل» الخاصة بشركته.

وأضاف: «الهند واحدة من أسرع أسواق النقل الجوي نموًّا في العالم، وتتمتع بإمكانات لا مثيل لها. إننا نشهد بالفعل انتعاشًا قويًّا ونرى عقودًا من النمو تنتظرنا».

وواصلت «بوينغ» إنتاج طائرات «ماكس» بعدما تم إيقاف تشغيل الطائرة إثر حادثين مميتين، رغم أنها ألغت أكثر من 600 طلبية للطائرة العام الماضي.

وكان لدى الشركة الأميركية، المصنعة للطائرات، 370 طائرة متوقفة في انتظار الزبائن في نهاية أكتوبر، وفقًا لرئيسها ديفيد كالهون؛ لذا فإن بيع طائرات من هذا الطراز يعد أمرًا جيدًا، خصوصًا أن الطائرات ستكون لشركة ناشئة.

ووفقًا لدوبي، فإن طائرات «ماكس» ستساعد شركته «على تحقيق هدفنا المتمثل في تشغيل شركة طيران مربحة وموثوقة وبأسعار معقولة، ولكن أيضًا شركة صديقة للبيئة مع أسطول حديث».