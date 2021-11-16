مزاد في نيويورك على ألف قطعة تخص أبرز نجوم موسيقى الروك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 12:08 مساء
غيتار لإريك كلابتون يعود لـ1968 قبل طرحه في مزاد علني في نيويورك في 19 و20 نوفمبر 2021, (أ ف ب)

يُقام مزاد في نيويورك على نحو ألف قطعة، تخصّ عددًا من أبرز نجوم موسيقى الروك الكبار الأميركيين والبريطانيين منذ ستينيات القرن الماضي، ممن توفوا أو لا يزالون على قيد الحياة، بينها غيتار لإريك كلابتون، ولائحة بخط يد كورت كوباين تتضمن عناوين أغنيات إحدى الحفلات، وسترة لويتني هيوستن من تصميم «فيرساتشي».

وأوضحت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات، التي أطلعت الصحفيين على المجموعة الإثنين، قبل أيام من المزاد الذي يقام في 19 و20 نوفمبر الجاري، في أحد مطاعم «تايمز سكوير» في مانهاتن، أن القطع المعروضة للبيع تبلغ نحو ألف استخدمها نجوم كمايكل جاكسون وليدي غاغا ومادونا وليد زيبلين وإلفيس بريسلي وبوب مارلي وجورج مايكل، أو فرق منها «بيتلز» و«يو 2» و«غانز أن روزس» و«رولينغ ستونز».

ومن أبرز القطع المطروحة في مزاد «جوليانز»، الذي يأتي في وقت عادت المزادات الكبرى تقام مجددًا بالصيغة الحضورية، غيتار صوتي لإريك كلابتون من نوع «مارتن دي-45» يعود إلى العام 1968، وقُدرت قيمته بين 300 ألف ونصف مليون دولار، وفقًا لمدير الدار مارتن نولان.

واستخدم كلابتون، هذا الغيتار في أول حفلة حيّة لفرقته «ديريك أند ذي دومينوز» العام 1970.

ويتوقع أن تثير قطعة أخرى اهتمامًا واسعًا هي قائمة أغنيات كتبها بخط يده، قائد فرقة «نيرفانا» كورت كوباين، الذي انتحر العام 1994 عن عمر ناهز 27 عامًا، بينها أغنيتا «كام آز يو آر» و«أباوت إيه غيرل» الشهيرتان.

وكانت «جوليانز أوكشنز» باعت العام الماضي، مقابل ستة ملايين دولار غيتارًا لكوباين كان استخدمه خلال حفلة موسيقية شهيرة بعنوان «إم تي في أنبلاغد» العام 1993، ولا يزال هذا الغيتار يحمل السعر القياسي لآلة موسيقية في مزاد.

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