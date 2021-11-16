ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإنتاج

آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019، (أرشيفية: أ ف ب)

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما عززت المخاوف بشأن شح الإنتاج من الخام، رغم أن التفاؤل كان محدودًا بسبب القلق حول الطلب، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتًا أو 1.2% إلى 83.01 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتًا أو 1% إلى 81.68 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال كبير مديري المخاطر في شركة «ميتسوبيشي»، كوني نونان: «لدينا مستويات مخزون منخفضة للغاية، وإذا كان شتاؤنا شديد البرودة، ولا تزال أوبك متباطئة في زيادة الإمدادات، سترتفع أسعار النفط».

وأكدت مصادر تجارية للوكالة أن الخام الروسي المباع في آسيا حقق أعلى علاوات فورية في 22 شهرًا لعقود يناير، لتتواصل المكاسب للشهر الرابع على التوالي، مع دعم الطلب القوي وهوامش التكرير القوية للأسعار.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تدمير الطلب بسبب الجائحة قد أثقلت، وأصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة للانتشار، ما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق، بينما تكافح الصين انتشار أكبر انتشار بسبب متغير دلتا.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأميركي في ديسمبر إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 8.68 مليون برميل يوميًا.