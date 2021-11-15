البنك المركزي الروسي يحذر من «كارثة» التضخم

العملة الروسية «الروبل». (أ ف ب)

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، الإثنين، أن التضخم الذي يحطم أرقامًا قياسية في البلاد، يشكل «كارثة» لأنه يُفقر الشعب، في تحذير نادر موجه إلى الحكومة.

وقالت نابيولينا، أمام الدوما، إن «التضخم كارثة تُفقر الناس»، وأشارت إلى أن «التضخم المرتفع يدمر فعليًّا الازدهار. وحين يقال لنا إن الأمر المهم هو إبقاء معدل الفائدة متدنيًّا لكي ترتفع القروض في كل مكان، لا يمكننا أن نوافق على ذلك»، بحسب «فرانس برس».

مستوى التضخم 8.1%

وفي أكتوبر بلغ مستوى التضخم 8.1% على سنة، في رقم قياسي منذ 2016 فيما الهدف المحدد من البنك المركزي هو 4%. كما في أماكن أخرى في العالم، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص ما شكل ضربة قاسية لشعب بالكاد يكفيه مدخوله ويعيش مع قليل من المدخرات.

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وتدق إيلفيرا نابيولينا جرس الإنذار منذ أشهر في مواجهة التضخم، عبر زيادة نسبة الفائدة الرئيسية التي تبلغ حاليًا 7.50% لكبح ارتفاع الأسعار. وانتقدت مرة جديدة تحديد سقوف لأسعار سلع معينة فرضتها الحكومة، معتبرة إياها مضرة بالاقتصاد. كما بدت وكأنها تنتقد بشكل غير مباشر عدم التحرك في مجال دعم السكان الذين تضررت مداخيلهم من جراء الوباء.

الأزمة الاقتصادية والمالية

بالواقع، بقيت المساعدات محدودة جدًّا رغم أن الصندوق السيادي الروسي الذي يفترض أن يستخدم كاحتياطي في حال التعرض لضربة قاسية، تجاوزت ثروته 190 مليار دولار.

رئيسة البنك المركزي الروسي هي من الأصوات القليلة التي تنتقد أحيانًا السياسات الحكومية التي يأمر بها عادة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعود إليها الفضل جزئيًّا في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها العامين 2015 و2016. في مواجهة انهيار تاريخي للروبل نتيجة العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، وقامت برفع معدل الفائدة الرئيسية بشكل كبير إلى 17% ونجحت في احتواء التضخم.