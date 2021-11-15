البنك المركزي الروسي يحذر من «كارثة» التضخم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 08:08 مساء
العملة الروسية «الروبل». (أ ف ب)

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، الإثنين، أن التضخم الذي يحطم أرقامًا قياسية في البلاد، يشكل «كارثة» لأنه يُفقر الشعب، في تحذير نادر موجه إلى الحكومة.

وقالت نابيولينا، أمام الدوما، إن «التضخم كارثة تُفقر الناس»، وأشارت إلى أن «التضخم المرتفع يدمر فعليًّا الازدهار. وحين يقال لنا إن الأمر المهم هو إبقاء معدل الفائدة متدنيًّا لكي ترتفع القروض في كل مكان، لا يمكننا أن نوافق على ذلك»، بحسب «فرانس برس».

مستوى التضخم 8.1%
وفي أكتوبر بلغ مستوى التضخم 8.1% على سنة، في رقم قياسي منذ 2016 فيما الهدف المحدد من البنك المركزي هو 4%. كما في أماكن أخرى في العالم، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص ما شكل ضربة قاسية لشعب بالكاد يكفيه مدخوله ويعيش مع قليل من المدخرات.

-  «المركزي الروسي» يكشف عن الموعد المتوقع لإصدار «الروبل الرقمي»
-  البنك المركزي الروسي يتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 6% في 2020

وتدق إيلفيرا نابيولينا جرس الإنذار منذ أشهر في مواجهة التضخم، عبر زيادة نسبة الفائدة الرئيسية التي تبلغ حاليًا 7.50% لكبح ارتفاع الأسعار. وانتقدت مرة جديدة تحديد سقوف لأسعار سلع معينة فرضتها الحكومة، معتبرة إياها مضرة بالاقتصاد. كما بدت وكأنها تنتقد بشكل غير مباشر عدم التحرك في مجال دعم السكان الذين تضررت مداخيلهم من جراء الوباء.

الأزمة الاقتصادية والمالية
بالواقع، بقيت المساعدات محدودة جدًّا رغم أن الصندوق السيادي الروسي الذي يفترض أن يستخدم كاحتياطي في حال التعرض لضربة قاسية، تجاوزت ثروته 190 مليار دولار.

رئيسة البنك المركزي الروسي هي من الأصوات القليلة التي تنتقد أحيانًا السياسات الحكومية التي يأمر بها عادة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعود إليها الفضل جزئيًّا في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها العامين 2015 و2016. في مواجهة انهيار تاريخي للروبل نتيجة العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، وقامت برفع معدل الفائدة الرئيسية بشكل كبير إلى 17% ونجحت في احتواء التضخم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقيا تحذر ملكة جمالها من المشاركة بـ«ملكة جمال الكون» في إسرائيل