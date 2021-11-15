الصين تبدأ التداول في بورصة بكين الجديدة

التداول في بورصة بكين. (الإنترنت)

بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركِّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الإثنين، وتمثل دعمًا للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دورًا مكملًا لسوقي البورصة الرئيسيتين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف، وفق «فرانس برس».

أعلى المكاسب

وذكرت وسائل إعلام صينية، الإثنين، أن أسهم نحو 10 شركات جديدة أُدرجت في البورصة، ارتفعت لأكثر من 60%، ما أدى إلى تعليقها موقتًا.

وحققت شركة تصنيع قطع السيارات «Henan Tongxin Transmission Co» أعلى المكاسب، فارتفعت أسهمها بنحو 494 في المئة بحلول موعد إغلاق البورصة، فيما ذكر الإعلام أن الأسهم العشرة الجديدة ارتفعت بمعدل بلغ نحو 200 في المئة مقارنة بسعر طرحها.

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ولن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المئة في يوم تداول واحد في البورصة، لكن تقارير صدرت في وقت سابق لفتت إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول. وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت أخيرًا تسببت بتعليق التداول موقتًا عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المئة.

وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يي هويمان، خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة «لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار». وتعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ«ناسداك» في بورصة شنغهاي العام 2019 يركز على العلوم والتكنولوجيا.

إثارة الاهتمام

وتأتي في وقت تتحرك السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وبينما تنفذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.

وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية «NEEQ»، التي تأسست العام 2012.

وتعد «NEEQ» منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة. ونُقلت 71 شركة من «NEEQ»، التي يطلق عليها «المجلس الثالث الجديد» إلى بورصة بكين، فيما أُدرجت عشر شركات أخرى مباشرة. وتسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى.

البورصات الأميركية

وقال هونغ هاو، من شركة «بوكوم إانترناشونال» للخدمات المالية، إنه «ما زال من المنتظر» معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل. وأفاد: «يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام».

وسبق أن أُدرجت شركات صينية عديدة مثل «علي بابا» و«بايدو» الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطورًا.

لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محليًّا، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيودًا متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

إلا أن هونغ كونغ تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيسي، بحسب مراقبين.