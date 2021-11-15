أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بزيادة الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 08:37 صباحا
آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019، (أرشيفية: أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد توقعات بزيادة الإمدادات من الخام، وانخفاض الطلب وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6% إلى 81.72 دولار للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5% إلى 80.43 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وانخفاض أسعار النفط على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، يأتي تأثرًا بارتفاع الدولار، والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.

بينما قللت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الأسبوع الماضي، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية رخيصة من «سوزوكي»