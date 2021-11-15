أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بزيادة الإمدادات

آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019، (أرشيفية: أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد توقعات بزيادة الإمدادات من الخام، وانخفاض الطلب وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6% إلى 81.72 دولار للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5% إلى 80.43 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وانخفاض أسعار النفط على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، يأتي تأثرًا بارتفاع الدولار، والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.

بينما قللت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الأسبوع الماضي، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.