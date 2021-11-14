المغرب يتبنى ميزانية للإنعاش الاقتصادي مع ارتفاع مخصصات الدفاع

عامل خدمة توصيل يغادر مطعمًا في الدار البيضاء. (أ ف ب)

صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، كما تتضمن زيادة في نفقات الدفاع في أجواء من التوتر الإقليمي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية، ليل السبت الأحد، أنه «يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم»، وفق «فرانس برس».

تشغيل 250 ألف شاب

وأشارت خصوصًا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.

ويراهن المغرب عمومًا على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

من جهة أخرى، تضمنت ميزانية المغرب للعام 2022 رفع مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات يورو)، في سياق يشهد عودة التوتر في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). كما تصاعد التوتر مع الجارة الجزائر التي تدعم بوليساريو.

ميزانية الدفاع

وشهدت ميزانية الدفاع ارتفاعًا في الأعوام الأخيرة بالمغرب. وقد قاربت أربعة مليارات يورو للعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30 بالمئة مقارنة مع العام 2020.

تأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموًا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2 بالمئة العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عامًا بلغ 7 بالمئة، بسبب تداعيات الجائحة.

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كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل. هذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عيَّنها الملك محمد السادس في أكتوبر بعد انتخابات عامة.

وينتظر منها أيضًا البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.