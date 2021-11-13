«إيرباص» تتوقع ألا يتأثر الطلب على الطائرات الجديدة بالوباء

طائرة صغيرة من طراز «إيه 320» تابعة لإير باص. (الإنترنت)

توقعت شركة «إيرباص»، في تقرير السبت، ألا يتأثر الطلب على اقتناء طائرات جديدة بوباء «كوفيد-19»، فيما تعول المجموعة الأوروبية على استبدال أساطيل بطائرات تنبعث منها نسب أقل من ثاني أكسيد الكربون.

وقالت في توقعاتها السوقية الجديدة عشية افتتاح معرض دبي للطيران، إن الطلب على الطائرات الجديدة سيبلغ «نحو 39 ألف» طائرة ركاب وشحن جديدة بحلول العام 2040، وفق «فرانس برس»

التوقعات السابقة

ويتماشى هذا التقدير مع التوقعات السابقة التي أصدرتها «إيرباص» في سبتمبر 2019 قبل انتشار فيروس «كورونا»، وذكرت حينها أن الطلب على الطائرات الجديدة سيبلغ 39210 طائرات خلال العقدين المقبلين.

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و«إيرباص» أكثر تحفظًا من منافستها الأميركية «بوينغ» التي تتوقع الحاجة إلى 43610 طائرات جديدة، ومجموعة «سيريوم» الاستشارية المتخصصة بمجال الطيران، التي تتوقع طلب نحو 43315 طائرة جديدة.

تجديد طائرات

وفي أكتوبر الماضي، كانت حركة النقل العالمية لا تزال عند مستوى أقل من نصف ما كانت عليه قبل انتشار الوباء، ومن المتوقع أن تعود لمستوياتها السابقة بين العامين 2023 و2025، من دون أن يتسبب ذلك بعرقلة عملية تطوير النقل الجوي على المدى الطويل.

وقالت «إيرباص» في تقريرها: «ضاع عامان من النمو خلال فترة كوفيد-19، لكن حركة الركاب أظهرت مرونتها، على أن تعود إلى مستوى نمو سنوي بنسبة 3.9%».

واعتبرت أن «مجموعات الطبقات الوسطى، الأكثر توجسًا من استخدام الطائرات، ستزداد بنحو ملياري شخص»، مشيرة إلى أن النمو الأسرع سيكون في آسيا، وستصبح الصين أكبر سوق محلية.

وتعتقد «إيرباص» أن تجديد الطائرات الموجودة حاليًا سيكون أكبر مما كان عليه في توقعاتها السابقة بنحو 7%، متوقعة استبدال 15250 طائرة. وتستهلك الطائرات الحديثة وقودًا أقل بنحو 15 إلى 20 بالمئة، وبالتالي فإنها تتسبب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل مقارنة بالجيل السابق.

أهم محرك

يشكل هذا الأمر حجة قوية لقطاع الطيران الذي يتعرض لضغوط لدفعه نحو تقليل بصمته البيئية، الذي التزم أن يصل بحلول العام 2050 إلى صافي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

وقال المدير التجاري لشركة «إيرباص» كريستيان شيرير: «يعد استبدال (الأساطيل الحالية) أهم محرك لإزالة الكربون اليوم. يتوقع العالم مزيد الرحلات الجوية المستدامة وسيكون هذا ممكنًا على المدى القصير مع طرح أحدث الطائرات».

الطائرات الصغيرة

وبحسب «إيرباص»، فإن ثلاثة أرباع الحاجة على مدى الأعوام العشرين المقبلة ستتمحور حول «الطائرات الصغيرة»، مع توقعات ببيع 29700 طائرة من نوع «إيه 220» و«إيه 320» و«بوينغ 737».

وسيكون الطلب على الطائرات من الفئة «المتوسطة» نحو 5300، وبينها «إيه 330» أو «إيه 321 إكس إل آر» القادرة على قطع مسافات طويلة عادة ما تقوم بها الطائرات الكبيرة.

أما في قطاع الطائرات الكبيرة، فستكون هناك حاجة إلى نحو 4000 طائرة من نوع «إيه 350» أو «بوينغ 787» و«بوينغ 777»، بينما سيبلغ الطلب على طائرات الشحن 2440 طائرة. وتدفع هذه الاحتياجات مصنعي الطائرات ومورديهم الذين تضرروا جراء تبعات الوباء، لزيادة وتيرة عملهم.

الحفاظ على مستوى الإنتاج

وسترفع «إيرباص»، التي كانت تصنع 40 طائرة من طراز «إيه 320» شهريًّا خلال مرحلة الوباء، قدرتها التصنيعية إلى 65 طائرة شهريًّا في صيف العام 2023 مع إمكان وصول العدد 75 طائرة بحلول منتصف العام 2025.

ويرى خبير الطيران في شركة «أليكس بارتنرز»، باسكال فابر، أن «السؤال هو إلى متى يمكننا الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج، خصوصًا أن خلف ذلك تقف استثمارات صناعية ملموسة ومعدات جديدة».

من جهتها، تعول «بوينغ» التي لم يعد ترخيص طائرتها «ماكس 737» في السوق الصينية الاستراتيجية بعد، على إنتاج 31 طائرة أحادية الممر شهريًّا في بداية العام 2022.