إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسلا. (الإنترنت)

باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسلا أسهمًا تتجاوز قيمتها 6.9 مليار دولار خلال أسبوع واحد حسب وثائق نشرتها الجمعة هيئة تنظيم السوق الأميركية.

في المجموع، باع ماسك (50 عامًا) المولود في جنوب أفريقيا أكثر من 5.1 مليون سهم من شركة تصنيع السيارات الكهربائية، منها حوالي 4.2 مليون سهم في صندوق ائتماني، وفق «فرانس برس».

أكبر عمليات البيع

وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات البيع التي سُجِّلت خلال فترة قصيرة من دون أن تكون بيعًا إلزاميًا أو في إطار نقل ملكية.

وقد أثرت إلى حد كبير على سعر السهم الواحد الذي خسر 15.4% من قيمته خلال الأسبوع. وحتى قبل نشر الهيئة التنظيمية الوثائق الأولى التي تشير إلى المبيعات الأربعاء، تولى إيلون ماسك أمر إبلاغ الأسواق بنواياه.

فقد أجرى استطلاعًا على حسابه على «تويتر» لمعرفة ما إذا كان عليه التخلي عن عشرة بالمئة من أسهمه في تيسلا. ورد 57.9% من 3.5 مليون شخص بالإيجاب.

انخفاض سعر السهم

وعندما فتحت وول ستريت الإثنين كان سعر السهم قد انخفض وتراجعت قيمته منذ ذلك الحين. وبالتالي، باع ماسك الأسهم بسعر أقل بكثير مما لو فعل قبل تغريدته. وبذلك خسر ماسك ملايين الدولارات من الأرباح غير المحققة.

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وكشفت وثائق أن رجل الأعمال بدأ بيع بعض هذه الأسهم على الأقل اعتبارًا من 14 سبتمبر أي أنه لم يتأثر بالاستطلاع.

في نهاية العملية ما زال إيلون ماسك يحتفظ، حسب الوثيقة، بـ 1.22 مليون سهم من تيسلا بالإضافة إلى 166.2 مليون أخرى في صندوق ائتماني بقيمة إجمالية قدرها 173 مليار دولار بسعر الإغلاق، الجمعة. ويفترض أن تحسم من 5.9 مليار من المبالغ التي نجمت عن البيع، 1.4 مليار دولار من الضرائب على الأرباح.