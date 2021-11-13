واشنطن: محكمة توقف خطط بايدن لإلزام الشركات بتطعيم موظفيها ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 09:18 صباحا
ممرضة أميركية تعدّ جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في لوس أنجلوس، أغسطس 2021 (أ ف ب)

أكدت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، قرارها بتعليق أمر أصدره الرئيس جو بايدن بإلزام الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 شخص أو أكثر بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، رافضة طعنًا قدمته إدارته.

وعلى الرغم من تأكيد إدارة بايدن الإثنين الماضي أن وقف تنفيذ هذا الأمر قد يؤدي إلى وفاة عشرات أو حتى مئات العمال؛ فإن المحكمة الأميركية في نيو أورليانز أيدت الحكم، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية.

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وكانت شركات خاصة ومنظمات دينية وولايات أميركية أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب هذا الاتجاه، قائلة إنها تجاوزت سلطتها.

وأصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية قرارًا في وقت سابق يلزم الشركات التي تضم 100 موظف على الأقل بتطعيم الموظفين ضد «كوفيد-19» أو أن يتم إجراء اختبار أسبوعي لهم ووضع كمامات.

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