«جونسون أند جونسون» تعتزم الانقسام إلى شركتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 11:38 مساء
مقر شركة جونسون أند جونسون في الولايات المتحدة، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت شركة «جونسون أند جونسون» الأميركية العملاقة للأدوية اليوم الجمعة، اعتزامها الانقسام الى شركتين مدرجتين في البورصة؛ إحداهما تُعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعتزم إنشاء «شركتين رائدتين عالميًا تتموضعان بشكل أفضل لتقديم نتائج صحية مطورة للمرضى والمستهلكين من خلال الابتكار»، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتفع سهم الشركة التي تأسست قبل 135 عامًا أكثر من 3.5% في بورصة «وول ستريت» في تداولات ما قبل السوق بعد إعلان انقسامها.
وتخطط «جونسون أند جونسون» للانتهاء من هذه العملية في مدة تراوح بين 18 و24 شهرًا، ما يؤدي إلى ولادة شركتين، يتم التداول بأسهمهما في البورصة.

وقال رئيس مجلس الإدارة أليكس غورسكي إن القرار اتُخذ بعد «مراجعة شاملة». ويعتقد مجلس الإدارة أن الانقسام هو «أفضل طريقة لتسريع جهودنا لخدمة المرضى والمستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأيضًا لخلق فرص لفريقنا العالمي الموهوب وتحقيق نمو مربح، والأهم هو تحسين نتائج الرعاية الصحية للأفراد حول العالم».

وحقق الفرع الخاص بصحة المستهلكين الذي ينتج مستحضرات للعناية بالبشرة وبودرة الأطفال 3.7 مليار دولار في الربع الثالث هذا العام، أي نحو 16 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

وبلغت ايرادات اللقاح المضاد لـ«كوفيد» من جرعة واحدة الذي طورته الشركة نحو 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

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