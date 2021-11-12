«تنسنت» الصينية تستحوذ على استوديو ياباني لإنتاج ألعاب الفيديو

شعار شركة «تنسنت» الصينية لألعاب الفيديو, (أ ف ب)

اشترت شركة «تنسنت» الصينية العملاقة للإنترنت وألعاب الفيديو، استوديو يابانيًا أنتج عددًا من الألعاب لأجهزة «نينتندو سويتش» و«بلاي ستايشن».

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن أشخاص مطلعين على الملف أن «تنسنت» استحوذت على 90% من أسهم «وايك أب انتراكتيف»، مقابل أكثر من خمسة مليارات ين (43.8 مليون دولار)، وفق وكالة «فرانس برس».

ويملك الاستوديو الياباني شركة «سولاي» في طوكيو، التي ابتكرت عددًا من الألعاب الناجحة لجهازي «نينتندو سويتش» (بينها «نينجالا»)، و«بلاي ستايشن 4» (بينها «ساموراي جاك: باتل ثرو تايم»).

وعانت «تنسنت» خلال الأشهر الأخيرة، من القيود التنظيمية الجديدة في الصين على ألعاب الفيديو وقطاع التكنولوجيا.

وفرضت السلطات الصينية في أغسطس الماضي، حدودًا صارمة لوقت ممارسة ألعاب الفيديو المسموح به لمن هم دون الثامنة عشرة، وحددته بثلاث ساعات أسبوعيًا، سعيًا إلى الحدّ من إدمان المراهقين على اللعب.

وأعلنت المجموعة الصينية هذا الأسبوع أن مبيعاتها في الربع الثالث، زادت بنسبة 13% فحسب خلال عام واحد، وهي أبطأ وتيرة منذ العام 2004.

وأشارت «بلومبرغ»، إلى أن الاستحواذ على «وايك أب انتراكتيف»، هو واحد من مجموعة صفقات أبرمتها «تنسنت» هذه السنة مع شركات يابانية لإنتاج ألعاب الفيديو.