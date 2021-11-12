«تنسنت» الصينية تستحوذ على استوديو ياباني لإنتاج ألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 03:03 مساء
شعار شركة «تنسنت» الصينية لألعاب الفيديو, (أ ف ب)

اشترت شركة «تنسنت» الصينية العملاقة للإنترنت وألعاب الفيديو، استوديو يابانيًا أنتج عددًا من الألعاب لأجهزة «نينتندو سويتش» و«بلاي ستايشن».

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن أشخاص مطلعين على الملف أن «تنسنت» استحوذت على 90% من أسهم «وايك أب انتراكتيف»، مقابل أكثر من خمسة مليارات ين (43.8 مليون دولار)، وفق وكالة «فرانس برس».

ويملك الاستوديو الياباني شركة «سولاي» في طوكيو، التي ابتكرت عددًا من الألعاب الناجحة لجهازي «نينتندو سويتش» (بينها «نينجالا»)، و«بلاي ستايشن 4» (بينها «ساموراي جاك: باتل ثرو تايم»).

وعانت «تنسنت» خلال الأشهر الأخيرة، من القيود التنظيمية الجديدة في الصين على ألعاب الفيديو وقطاع التكنولوجيا.

وفرضت السلطات الصينية في أغسطس الماضي، حدودًا صارمة لوقت ممارسة ألعاب الفيديو المسموح به لمن هم دون الثامنة عشرة، وحددته بثلاث ساعات أسبوعيًا، سعيًا إلى الحدّ من إدمان المراهقين على اللعب.

وأعلنت المجموعة الصينية هذا الأسبوع أن مبيعاتها في الربع الثالث، زادت بنسبة 13% فحسب خلال عام واحد، وهي أبطأ وتيرة منذ العام 2004.

وأشارت «بلومبرغ»، إلى أن الاستحواذ على «وايك أب انتراكتيف»، هو واحد من مجموعة صفقات أبرمتها «تنسنت» هذه السنة مع شركات يابانية لإنتاج ألعاب الفيديو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جورجيا تضع السويد في مرمى نيران إسبانيا بتصفيات مونديال 2022
رياضة عالمية
تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات
رياضة عالمية
«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
نصر الله يرد على السعودية بعد موقفها من جورج قرداحي
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
تركيا تعلن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس بعد تأكد غياب إردوغان
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر
رياضة عالمية
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب