«أوبك» تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 08:21 مساء
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)

خفَّضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2021، بسبب ضعف الطلب لدى الصين والهند وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تقرير شهري، خفَّضت «أوبك» توقعاتها بنحو 160 ألف برميل يوميًا. فيما من المتوقع الآن أن يصل الطلب العالمي لعام 2021 إلى 96,4 مليون برميل يوميًا.

وذكر التقرير أن «التعديلات كانت في الأساس لحساب الطلب الأبطأ من المتوقع من الصين والهند» في الربع الثالث. وأضافت المنظمة «بالإضافة إلى ذلك، من المفترض حدوث تباطؤ في وتيرة الانتعاش في الفصل الرابع من العام الجاري؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة».

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وتباطأ الاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع في الربع الثالث، مع بدء تداعيات الحملة على قطاع العقارات، وأزمة الطاقة الوشيكة في الظهور. بينما أفاد تقرير «أوبك» بأن تعافي الهند «لا يزال يواجه تحديات؛ بسبب الآثار المستمرة لموجة كوفيد الأخيرة».

وتتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 100,6 مليون برميل يوميًا العام المقبل، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا، عما كان عليه قبل الوباء عام 2019.

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