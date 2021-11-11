الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ النمو بسبب أزمات الإمداد والعمال

شاحنات لدى وصولها إلى ميناء دوفر الإنجليزي، 31 يسمبر 2020 (فرانس برس)

سجل الاقتصاد البريطاني تباطؤًا شديدًا في الفصل الثالث من السنة بسبب أزمة الإمداد والعمال، فضلاً عن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» إثر رفع كل القيود الصحية.

وبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 1.3%، مسجلاً تباطؤًا عن الفصل الثاني حين وصل إلى 5.5% بفضل الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض منذ عدة أشهر، حسب وكالة «فرانس برس».

وبذلك يكون النمو أدنى بـ2.1% من مستواه في نهاية 2019 قبل انتشار الوباء، حسبما أوضح المكتب الوطني للإحصاءات في بيان اليوم الخميس.

الفنادق والأجهزة الصحية تنعش موسم الصيف

وكان المحرك الأساسي للنمو في موسم الصيف قطاعات الفنادق والمطاعم والفن والترفيه والأجهزة الصحية، فضلاً عن استهلاك الأسر المرتفع؛ غير أن الشركات أبدت المزيد من الحذر حيال المشكلات التي كانت تلوح في الأفق.

وأوضح غرانت فيتزنر، الموظف في مكتب الإحصاءات أن استثمار الشركات بقي أدنى بكثير من مستواه ما قبل الوباء خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر.

ولفت إلى أن العجز التجاري ازداد من جهة أخرى لأن صادرات السلع إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت، في حين ارتفعت الواردات ولا سيما الوقود من الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

ورصد المكتب تراجعًا في مستوى المخزونات يعكس على الأرجح بعض الصعوبات في سلاسل الإمداد.

والواقع أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا بنسبة 0.2% فييوليو بحسب الأرقام المنقّحة، قبل أن ينتعش في أغسطس ثم في سبتمبر حين حقق +0.6%.

برنامج البطالة الجزئية يساهم في الإنعاش الاقتصادي

وأبدى وزير الاقتصاد ريشي سوناك ارتياحه أن «الاقتصاد يواصل تعافيه من كوفيد وبفضل برامج مثل البطالة الجزئية (التي فرضت بمواجهة الوباء واستمرت حتى نهاية سبتمبر)، تشهد نسبة البطالة تراجعًا منذ ثمانية أشهر، ونتوقع أن نكون الدولة التي تسجل أعلى نسبة نمو هذه السنة بين بلدان مجموعة السبع»؛ لكنه أقر بأنه لا يزال هناك صعوبات ينبغي تخطيها.

ونمو إجمالي الناتج الداخلي البريطاني أدنى منه في فرنسا في الفصل الثالث (3%) وألمانيا وإيطاليا.

ولفت مكتب الإحصاءات من جهة أخرى إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي استعاد فيه إجمالي الناتج الداخلي مستواه ما قبل الوباء.