باكستان تحذر: أفغانستان على «حافة انهيار اقتصادي»

بائع في هلمند، 10 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

حذَّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال لقاء مع دبلوماسيين صينيين وروس ومن طالبان في إسلام أباد من أن أفغانستان باتت على «حافة انهيار اقتصادي».

وتحدَّث قريشي في مستهل اجتماع «ترويكا بلاس» الذي يضم المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست. ويتوقع أن تلتقي الوفود في وقت لاحق مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قريشي قوله في مستهل الاجتماع: «تقف أفغانستان اليوم على حافة انهيار اقتصادي»، مضيفًا أنه من شأن أي تدهور إضافي للاقتصاد أن «يحد بشدة» من قدرة حكومة طالبان الجديدة على إدارة البلاد، وتابع: «لا بد بالتالي للمجتمع الدولي بأن يعزز توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل».

ولفت إلى أن ذلك يشمل تمكين أفغانستان من الوصول إلى الأموال التي جمدها المانحون الغربيون منذ سيطرت طالبان على البلاد في أغسطس، وأكد أن استئناف التمويل «سينسجم مع جهودنا الرامية لإعادة إنعاش النشاط الاقتصادي والدفع بالاقتصاد الأفغاني باتّجاه الاستقرار والاستدامة».

وفي تصريحات أدلى بها لاحقًا إلى وسائل إعلام، أشار رئيس الدبلوماسية الباكستانية إلى أن ذلك سيصب في مصلحة الدول الغربية أيضًا، وقال: «إذا كنتم تعتقدون أنكم بعيدون وأن أوروبا آمنة وأن هذه المناطق لن تتأثر بالإرهاب، فلا تنسوا التاريخ (...) تعلمنا من التاريخ ولا نريد تكرار أخطاء الماضي».

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وحذَّرت الأمم المتحدة مرارًا من أن أفغانستان باتت على شفير أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يواجه أكثر من نصف السكان نقصًا «شديدًا» في الغذاء، فيما سيجبر الشتاء الملايين على الاختيار بين الهجرة والمجاعة.

ويُمثِّل اجتماع «ترويكا بلاس» أول زيارة يجريها المبعوث الأميركي الجديد إلى المنطقة منذ تولى المنصب خلفًا لزلماي خليل زاد، الدبلوماسي المخضرم الذي قاد المحادثات التي أفضت إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان مطلع العام.

وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن ويست ينوي زيارة روسيا والهند كذلك. وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، هذا الأسبوع «سنواصل مع شركائنا توضيح توقعاتنا من طالبان وأي حكومة أفغانية مقبلة».

وأشار ويست الذي كان في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع لتقديم إيجاز لحلف شمال الأطلسي بشأن اتصالات الولايات المتحدة مع طالبان، إلى أن الحركة أعربت «بوضوح تام» عن رغبتها في أن يتم استئناف المساعدات وتطبيع العلاقات مع الأسرة الدولية وتخفيف العقوبات، ودعا إلى موقف غربي موحد حيال المسألة، موضحًا أن واشنطن «لا يمكنها القيام بأيس من هذه الأمور وحدها».