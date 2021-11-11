واشنطن تعلن اتفاقية لتزويد مناطق النزاعات بلقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 10:35 صباحا
مهاجرون فنزويليون ينتظرون دورهم لتلقي جرعة لقاح «جونسون آند جونسون» في بوغوتا في كولومبيا، أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن اتفاق لتأمين لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» في مناطق النزاعات حيث تلقّت أعداد ضئيلة من الناس اللقاح.

وقال بلينكن في اجتماع حكومي افتراضي إن الولايات المتحدة تعاونت مع آلية كوفاكس (منظمة الصحة العالمية ومجموعة العمل المالي) الداعمة للدول النامية من أجل توفير جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» لمناطق النزاعات والأزمات الإنسانية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نحن حريصون على حصول الأشخاص في هذه الظروف الصعبة على الحماية ضد كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن»، وتابع: «نعلم كم هذه المعركة مُلحّة. نعلم ما نحتاج لوقف تفشي الوباء. علينا أن نقوم بهذا الآن».

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وقالت مجموعة العمل المالي «غافي» إن الولايات المتحدة توسطت في اتفاق للتنازل عن مطالب التعويض على لقاحات «جونسون آند جونسون». ويطالب المصنعون الحكومات بدفع أي عقوبات قانونية على حوادث التلقيح ما خلق عقبات للدول الفقيرة وخاصة مجموعات الإغاثة العاملة في مناطق الصراع.

وقال ناطق باسم المجموعة في جنيف: «نرحّب بدور الحكومة الأميركية بالوساطة بين جونسون آند جونسون وكوفاكس»، داعيًا مصنّعي لقاحات آخرين إلى الانضمام لـ«جونسون آند جونسون» و«سينوفاك» في التنازل عن متطلبات التعويض للوكالات الإنسانية.  

ولم تُعلن تفاصيل عن عدد الجرعات التي ستوزّع. واستّخدمت أكثر من أربعة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، حسب إحصاءات وكالة «فرانس برس» مستندة على مصادر رسمية. غير أن غالبية الجرعات أُرسلت إلى الدول الغنية والصين والهند فيما نسب التلقيح ضئيلة جدًا في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر أن الولايات المتحدة ستتبرع بأكثر من مليار جرعة حول العالم للمساعدة في وقف انتشار الوباء بهدف تحصين سبعين بالمئة على الأقل من سكان العالم بشكل كامل في غضون عام.

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