التضخم يرتفع في الولايات المتحدة إلى 6.2% في أكتوبر ويتخطى التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 06:03 مساء
قسم اللحوم في متجر «سيفواي» في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية, 4 أكتوبر 2021, (أ ف ب)

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر، بشكل فاق التوقعات، مسجلًا نسبة قياسية بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية التي تتسبب بصورة خاصة بارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة.

وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0.9% الشهر الماضي، مقابل 0.4% في سبتمبر، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، فيما كان المحللون يتوقعون 0.6%، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضحت وزارة العمل في بيان، أن الأسعار ازدادت بنسبة 6.2% بالمقارنة مع مستواها في أكتوبر 2020، مقابل 5.4% في سبتمبر، مسجلة أكبر ارتفاع منذ نهاية نوفمبر 1990.

وزيادة الأسعار معممة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة.

وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر السابق؛ إذ تسجل 0.6%، مقابل 0.2% في سبتمبر، وهي نسبة تفوق أيضًا التوقعات التي كانت تتحدث عن 0.4%.

وعلَّق الرئيس جو بايدن على هذه البيانات فقال إن «التضخم يضرّ بميزانيات الأميركيين وقلب هذا المنحى التصاعدي هو في طليعة الأولويات بالنسبة لي».

وأقر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأسبوع الماضي، بأن «التضخم يفوق التوقعات»، مشيرًا إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل هذه الظروف غير المسبوقة ما بعد وباء كوفيد-19.
إلا أن الاحتياطي الفدرالي لا يزال على قناعته بأن هذا يعكس «إلى حد بعيد عوامل يفترض أن تكون مرحلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان