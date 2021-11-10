واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، 22 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

أعلنت هيئة الخدمات المالية في نيويورك فرض غرامات بـ 100 مليون دولار على مصرف المشرق الإماراتي، وهو من بين أكبر المصارف في البلاد، لتحويله أكثر من أربعة مليارات دولار من السودان بين العامين 2005 و 2009.

وقالت الهيئة إن المصرف خرق العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان في حينها، وقد وافق على دفع الغرامة، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وكشف التحقيق أن «المشرق» طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين المصارف «لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات»، بحسب هيئة الخدمات المالية، وبالتالي لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي.

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن العام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان، ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية «قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة».

وبذلك أجرى «المشرق لندن» تحويلات بالدولار من مصارف سودانية، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال، ومنع هذه العمليات طبقًا للعقوبات الحالية.



من جانبه حث الاحتياطي الفدرالي المصرف المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن، مشيرًا إلى أن «السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية».

وسبق أن فرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا المصرف في العام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.