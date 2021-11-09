باريس تدعو إلى «حل سريع» لملف الصيد بعد لقاء جديد فرنسي-بريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 09:16 مساء
أفراد طاقم سفينة الصيد الاسكتلندية لدى السماح لهم بمغادرة ميناء لو افر الفرنسي. (أ ف ب)

قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إن فرنسا دعت، الثلاثاء، إلى «إيجاد حل سريع» للخلاف الدائر بينها وبين لندن بشأن تراخيص الصيد، بعد اجتماع ثنائي جديد.

وغرد على «تويتر»: «التقيت هذا الصباح مرة أخرى ديفيد فروست نظيري البريطاني المكلف بريكست. تبقى فرنسا منفتحة على الحوار لكن يجب إيجاد حل سريع لصيادينا تطبيقًا لاتفاقاتنا»، وفق «فرانس برس».

مواصلة النقاش
وقال بون، في وقت لاحق خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية، «لم نتوصل بعد إلى حل».

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وأضاف: «سنواصل هذا النقاش في الأيام المقبلة مع أمل ضئيل أقولها بصراحة، وسندعم الصيادين على أي حال حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر» في إشارة ضمنية إلى التهديدات التي لوحت بها باريس أخيرًا، مثل منع مراكب الصيد البريطانية من تفريغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، أو تعزيز الرقابة الجمركية على جميع الشاحنات التي تصل إلى فرنسا.

 مياه المملكة المتحدة
من جانبه، أكد ناطق باسم «داونينغ ستريت»، الثلاثاء، أن ديفيد فروست وكليمان بون «اتفقا على التحاور مجددًا في وقت لاحق من الأسبوع».

وبموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، سيكون بإمكان السفن الأوروبية مواصلة العمل في مياه المملكة المتحدة إذا كان بمقدورها إثبات أنها كانت تعمل في المنطقة سابقًا.

لكن قوبلت طلبات عشرات القوارب الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة الغنية بالثروة السمكية بالرفض، بحسب باريس.

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