عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 09:43 مساء
شعار عملة إيثر المشفرة (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت عملة «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الإثنين، بعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر «بتكوين» رقمها الخاص.

وقفزت العملة، التي ترتبط بـ«شبكة سلسلة الكتل إيثريوم» 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارًا، التي بلغتها في 12 مايو الماضي، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت «إيثر» أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر.

«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

وكانت «بتكوين»، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارًا في 20 أكتوبر، أعلى 1.4% عند 61457 دولارا، بارتفاع قدره 50 % تقريبا منذ أواخر سبتمبر.

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت أخيرًا كانت العملة «شيبا إينو» المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع سعرها بنحو 160% خلال الأسبوع الجاري لتصبح ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

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