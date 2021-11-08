شركة «باي تي إم» تطلق أكبر عملية اكتتاب في البورصة بالهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 02:22 مساء
إعلان لمنصة «باي تي إم» في بومباي في الهند في 7 نوفمبر 2021.(أ ف ب)

تسعى شركة «باي تي إم» الرائدة في مجال الدفع عبر الإنترنت في الهند، إلى جمع 2.46 مليار دولار اعتبارًا من، اليوم الإثنين، لإدراج أسهمها في البورصة في أكبر عملية اكتتاب عام في تاريخ البلاد. في إطار هذا الاكتتاب في بورصة بومباي، ستصدر الشركة أسهمًا جديدة بقيمة 83 مليار روبية (1.1 مليار دولار). وسيبيع المساهمون الحاليون سندات مقابل مئة مليار روبية (1.34 مليار روبية)، بحسب نشرة الاكتتاب المقدمة إلى الهيئة الناظمة الهندية.

وستصدر «باي تي إم» سندات جديدة تراوح أسعارها بين 2080 و2150 روبية للسند الواحد في إطار العرض الذي يبدأ الإثنين وينتهي الأربعاء، ويُفترض أن يجعل ذلك من «باي تي إم» شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في الهند بحيث تبلغ قيمتها السوقية 20 مليار دولار، في ارتفاع كبير مقارنة بالتقييم الأخير لقيمتها السوقية في نوفمبر 2019 التي بلغت 16 مليار دولار، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

 كسرت الرقم القياسي بملياري دولار
وعند بلوغها هدف 2.46 مليار دولار، ستكون «باي تي إم» قد كسرت الرقم القياسي بملياري دولار الذي سجّلته شركة «كول إنديا» للفحم  في العام 2010، في أكبر اكتتاب في البورصة في الهند على الإطلاق، وسبق أن أدرجت شركة «زوماتو» العملاقة لخدمة إيصال الطعام أسهمها في البورصة هذا العام، في ما شكّل أكبر اكتتاب في الهند هذا العام حتى الآن، مع إصدار سندات بقيمة 1.3 مليار دولار في يوليو.

وشركة «باي تي إم» مدعومة من مجموعتي «أنت» (Ant) وعلي بابا المملوكتين للملياردير الصيني جاك ما واللتين تملكان سويًا قرابة 35% من أسهم الشركة، منذ إطلاقها العام 2010، أصبحت «باي تي إم» بسرعة رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في بلد تهيمن عليه تقليديًا المعاملات النقدية، واستفادت الشركة من الجهود التي تبذلها الحكومة للحدّ من الدفع نقدًا ومن أزمة وباء «كوفيد-19». 

يقبل نحو 22 مليون تاجر وسائق سيارة أجرة أو عربة نقل في الهند دفع عبر منصة «باي تي إم» مبالغ تراوح بين 10 روبية (13 سنتيم من اليورو) إلى آلاف الروبية. وفي أواخر يونيو، كانت «باي تي إم» تعدّ 337 مليون زبون، بحسب مستندات مقدّمة للسلطات الناظمة للبورصة، وبلغت قيمة المعاملات عبر «باي تي إم» في السنة المالية 2020-2021 أكثر من 54 مليار دولار، ما جعل من الشركة أكبر منصّة دفع عبر الانترنت في الهند، وزادت المعاملات الرقمية في الهند بـ16 ضعفًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، فارتفعت من 1.6 مليار معاملة العام 2017 إلى 26 مليارًا في السنة المالية 2020-2021.

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