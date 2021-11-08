متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»

رجل الأعمال صاحب شركة «تيسلا» للسيارات، إلون ماسك، (أرشيفية: الإنترنت)

أجاب 3,5 ملايين من متابعي رئيس «تيسلا» إيلون ماسك عن استطلاع طرحه عليهم عبر «تويتر» عما إذا كان ينبغي عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة، وصوّت 57,9% منهم بـ«نعم».

وأشار رجل الأعمال الذي يستخدم «تويتر» بانتظام للإعلان عن قرارات وخطوات غير متوقعة أو إبداء تعليقات مدهشة، إلى أنه كان «مستعداً للقبول بالنتيجة أيّاً تكن»، لكنه مع ذلك لم يشر إلى الموعد الذي يعتزم فيه تسييل أسهمه، ولا إلى الطريقة التي سيفعل بها ذلك، حسب وكالة «فرنس برس».

وطرح الرئيس غريب الأطوار لشركة تصنيع السيارات الكهربائية سؤاله على خلفية اقتراح جديد لنواب من الحزب الديموقراطي الذين يرغبون في فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال استهداف أسهمهم التي لا تفرض الضرائب عليها عادة إلا عند بيعها.

وسبق لماسك أن انتقد هذا الاقتراح في نهاية أكتوبر الفائت من خلال تغريدة جاء فيها: «ينتهي بهم الأمر إلى استنزاف أموال الآخرين ويأتون ليحصلوا على أموالك».

وتطرق إلى هذا الموضوع مجدداً السبت فكتب: «حُكيَ كثيراً في الآونة الأخيرة عن المكاسب غير المحققة كأداة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10% من أسهمي في تيسلا»، وسأل متابعيه «هل توافقون؟» طالباً منهم التصويت بنعم أو لا.

وتضخمت ثروة ماسك بفعل الزيادة الكبيرة أخيراً في سعر سهم «تيسلا» من نحو 130 دولاراً في مطلع 2020 إلى أكثر من 1222 دولارا مساء الجمعة.

ويعدّ إيلون ماسك نظرياً، باحتساب حصصه في شركتيه الأخريين "نيورالينك" وخصوصاً "سبايس إكس"، أغنى رجل في العالم، وتقدّر "بلومبرغ" ثروته بـ338 مليار دولار.