«إيني» الإيطالية تبدأ إنتاج الغاز في موزمبيق في النصف الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 12:28 مساء
المقر الرئيسي لمجموعة «إيني» الايطالية للنفط والغاز قرب ميلان في 27 أكتوبر 2017.(أ ف ب)

أعلنت حكومة موزمبيق، أمس الجمعة، أن مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للمحروقات ستنتج الغاز الطبيعي المسال قبالة الساحل الشمالي للبلاد اعتبارًا من النصف الأول من 2022، وأُعلن النبأ بعد مقابلة بين رئيس المجموعة كلاوديو ديسكالزي ورئيس موزمبيق فيليبي نيوسي في مابوتو للحديث عن مشروع الغاز هذا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصرَّح وزير الموارد المعدنية والطاقة ماكس تونيلا للصحفيين بأن أعمال الحفر البحرية في آبار هذا المشروع المسمى «كورال ساوث» انتهت الأسبوع الماضي.  وأضاف: «من المقرر أن يكتمل بناء المنصة هذا العام ما يشير إلى أن موزمبيق ستبدأ إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في نهاية النصف الأول من 2022». 

وسيُقام مشروع منصة إيني هذا قبالة ساحل مقاطعة كابو ديلغادو ما يفترض أن يحميها من التمرد الجهادي الذي أسفر خلال أربع سنوات عن سقوط أكثر من 3400 قتيل ونزوح 800 ألف شخص.

وفي مارس الماضي، هاجم مسلحون يرجح أنهم جهاديون مدينة بالما في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى توقف مشروع عملاق للغاز تشارك فيه مجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية بسبب العنف. 

وقال ديسكالزي إن مشروع «إيني» هو «أول مشروع لإنتاج احتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفناها في موزمبيق».  ويفترض أن تباع كل كميات الغاز التي سيتم إنتاجها إلى المجموعة النفطية البريطانية «بريتش بتروليوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوضى طويلة على طرقات لوس أنجلوس.. ما السبب؟
منوعات
الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
الابيضاض يسيطر على الحاجز المرجاني العظيم
علوم وتكنولوجيا
واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين
دولى
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا
اقتصاد
بالصور: يوم ترفيهي لأطفال مرضى السكري في طبرق
ليبيا
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
إدانة بريجيت باردو بتهمة إهانة مواطني «لا ريونيون»
ثقافة وفن
تنسيق الملابس ذات الرقبة العالية
أناقة وجمال
«فايزر»: أقراص علاج فيروس «كوفيد-19» فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو ...
دولى
السماح لـ«متفرجين» بحضور تشريح جثة مقابل 500 دولار
منوعات
الكتب تغرق في «ظلام طالبان»
ثقافة وفن
شهية الحيتان أكبر بكثير من المتوقع ولها دور بيئي أساسي
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
«الرقابة على الأغذية» توضح حقيقة وجود «موز قاتل» في الأسواق
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة عائلية من «هيونداي»