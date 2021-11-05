تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا

أعلام الاتحاد الأوروبي مرفوعة في منطقة مقر التكتل في بروكسل. (أ ف ب)

انخفض سعر اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي، منذ أكثر من 15 شهرا، مثقلا بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي، سيتخلف عن بنك الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، في تشديد السياسة النقدية وزيادة سعر الفائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت «بلومبرج»، إن العملة الأوروبية الموحدة انخفضت بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 1.1514 دولاراً، في أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020.

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وتفاقمت هذه الخطوة بسبب صدور أقوى تقرير للوظائف الأمريكي، عما كان متوقعا، والذي يمكن أن يشجع المتعاملين الذين يستعدون بالفعل لبدء بنك الاحتياط الاتحادي، في السحب التدريجي لبرنامج شراء السندات هذا الشهر.

في المقابل، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في وقت سابق من هذا الأسبوع مواجهة رهانات المستثمرين على أن مؤسستها ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل 2022، في رسالة للحفاظ على سياسة فضفاضة مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).