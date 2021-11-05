استحداث أكثر من نصف مليون وظيفة في أميركا خلال أكتوبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 07:08 مساء
فعالية للمساعدة على التوظيف في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 30 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

استحدث الاقتصاد الأميركي 531 ألف وظيفة الشهر الماضي، ليننخفض معدل البطالة إلى 4,6%، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في حصيلة تجاوزت التوقعات وتشير إلى عودة التوظيف مع تراجع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت وزارة العمل إن مجموعة واسعة من القطاعات استحدثت وظائف في شهر أكتوبر الماضي، بينها التصنيع والنقل والتخزين وكذلك الترفيه والضيافة اللذان تضررا بشدة من تداعيات الوباء، مع تسجيل تراجع التوظيف في قطاع التعليم العام، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى الارتفاع المفاجئ في الإصابات بالفيروس بسبب المتحورة «دلتا» السريعة الانتشار إلى انخفاض التوظيف في أغسطس وسبتمبر، لكن التقرير تضمن تنقيحات لحصيلة كلا الشهرين أشارت إلى أن الوظائف المستحدثة أعلى بمقدار 235 ألفا مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

وغم ذلك، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقوى العاملة الأميركية بسبب الانكماش التاريخي الذي بدأ في مارس العام 2020 لا تزال واضحة.

وأوضحت المعطيات أن أعداد من فقدوا وظائفهم بشكل دائم أو موقت لم تتغير كثيرا خلال الشهر، ولا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل مقلق وسط أزمات سلاسل الإمداد العالمية، أظهرت البيانات ارتفاع الأجور مجددا الشهر الماضي، لتبلغ زيادتها 4,9% على امتداد العام الماضي.

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