وسط أزمة ارتفاع الأسعار.. تحالف «أوبك+» يقرر مواصلة زيادة إنتاج النفط

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+»، اليوم الخميس، الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في ديسمبر المقبل، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة (تحالف أوبك+)، أن الإنتاج الشهري للتحالف سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

اجتماع عبر تقنية الفيديو

واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 يوليو. وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.

وبعد صدور القرار ارتفعت الأسعار في السوق التي كانت متقلّبة منذ مطلع الأسبوع.

وسجّل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.31% وبلغ 81.11 دولارا وكذلك برميل خام برنت بنسبة 0.71% وبلغ 82.57 دولارا.

الحذر مستمر

وكانت الشكوك لا تزال تراود مراقبي السوق، إلا أن أعضاء التحالف النفطي ألمحوا إلى مؤشرات عدة في هذا الاتجاه في الأيام الأخيرة.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان أواخر أكتوبر الماضي إنه جرى احتواء أزمة «كوفيد-19» نوعا ما «لكنها لم تنتهِ، وعلينا أن نكون حذرين وألا نعتبر الأمور مسلما بها».

وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو قد شدد الأسبوع الماضي على ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار.

تهديد الوباء لا يزال قائما

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس على أن كوفيد-19 ما زال يمثل تهديدا مع مواصلة تأثيره على الطلب على النفط خلال مؤتمر صحفي عقد بعد القمة.

وهذه الاستراتيجية الملائمة لخزائن المنتجين، تجعل من الممكن أيضا توفير مكان لأحد أعضائها المستبعدين اليوم من السوق، إيران التي قد تعود براميلها إلى السوق على المدى المتوسط.

لكن عددا كبيرا من مراقبي السوق يشككون في قدرة العديد من أعضاء التحالف على زيادة إنتاجهم إذ إن وباء كوفيد-19 تسبب بتأخيرات في صيانة مرافق الحفر.