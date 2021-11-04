«فاو»: ارتفاع أسعار الأغذية العالمية لأعلى مستوى منذ عقد

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، مشيرة إلى أنها تتوقع انكماش مخزونات الحبوب العالمية.
وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأغذية، الذي يراقب التغيّرات في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية، ارتفع بنسبة 3% خلال الشهر ليصل إلى 133.2 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس». ومع ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي وفق المؤشر، تكون أسعار الأغذية بلغت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2011. وارتفع المؤشر الفرعي للزيوت النباتية بنسبة 9.6% إلى مستوى قياسي.
أسعار القمح
وأما مؤشر الحبوب الفرعي فارتفع بنسبة 3.2%، مدفوعا بزيادة نسبتها 5% في أسعار القمح مع تقلّص الكميات المتوافرة، نظرا لانخفاض المحاصيل في الدول الرئيسية المصدّرة. في الأثناء، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه رغم الزيادة بنسبة 0.8% في الإنتاج الإجمالي للحبوب هذا العام إلى مستوى قياسي، يتوقع بأن تتقلّص المخزونات العالمية مع ازدياد الاستهلاك بنسبة 1.7% جرّاء النمو السكاني والاستخدام المتزايد في الزراعة والصناعة.