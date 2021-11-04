«فاو»: ارتفاع أسعار الأغذية العالمية لأعلى مستوى منذ عقد

متجر تسوق في شيكاغو، 10 يونيو 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، مشيرة إلى أنها تتوقع انكماش مخزونات الحبوب العالمية.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأغذية، الذي يراقب التغيّرات في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية، ارتفع بنسبة 3% خلال الشهر ليصل إلى 133.2 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس». ومع ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي وفق المؤشر، تكون أسعار الأغذية بلغت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2011. وارتفع المؤشر الفرعي للزيوت النباتية بنسبة 9.6% إلى مستوى قياسي.