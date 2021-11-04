النفط يواصل الهبوط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

واصلت أسعار النفط العالمية خسائرها، اليوم الخميس، في الأسواق العالمية، لتهبط العقود الآجلة للخام الأميركي دون 80 دولارًا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار النفط بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 03.26 بتوقيت جرينتش، منخفضًا 88 سنتًا أو 1.1%. كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية؛ حيث انخفضت العقود تسليم يناير 66 سنتًا أو 0.8% إلى 81.33 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط، أمس الأربعاء، أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس الماضي، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي.

وقال فيفيك دار محلل السلع الأولية لدى بنك «كومنولث» في مذكرة :«يرجع انخفاض أسعار النفط الليلة الماضية جزئيًا إلى زيادة المخزونات الأميركية». وأضاف دار: «المحرك الأكبر للانخفاض في أسعار النفط كان إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي».

اتفاق إيران النووي

وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات في الـ29 نوفمبر الجاري. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية. كانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل بحث السبُل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018 بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي.

لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو والذي من المتوقع أن يتخذ نهجًا متشددًا عندما تُستأنف المحادثات في فيينا.

كانت جولات المحادثات الست التي عُقِدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.

ويدعو الاتفاق، الذي يطلق عليه رسميًا اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، إيران لاتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.