الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض شراء السندات بدءا من نوفمبر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 08:42 مساء
الاحتياطي الفدرالي الأميركي. (الإنترنت)

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء.

وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية «في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات» يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل «موقتة»، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين، وفق «فرانس برس».

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، على الأرجح تقليص دعمه للاقتصاد تدريجًا، في إجراء منتظر جدًا، بينما يبدو الانتعاش متينًا والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعًا.

مهام البنك المركزي 
ويتوقع أن تصدر هذه الهيئة، التي تقوم بمهام البنك المركزي، قرارها عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ)، الأربعاء عبر نشر بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (FOMC)  الذي بدأ ظهر الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس»وسيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد ذلك مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 14:30 (18:30 ت غ).

وقالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «غرانت ثورنتون» في مذكرة، «يفترض أن يصوت الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريًا».

وكانت عمليات الشراء سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، عبر جعل الإقراض أكثر مرونة وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل، لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.

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