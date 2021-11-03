النفط يعمق خسائره و«أوبك بلس» يبحث تطورات السوق العالمية غدا

شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمق الخام خسائره في أعقاب صدور بيانات المخزون الأميركي التي سجلت ارتفاعًا أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «ويست تكساس» الأميركي تسليم ديسمبر في تمام الساعة 16:28 بتوقيت غرينتش بنسبة 3.4% إلى 81.02 دولار للبرميل. وهبطت عقود «برنت» تسليم يناير بنسبة 2.9% إلى 82.2 دولار للبرميل. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات الخام في أميركا بنحو 3.3 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعًا بنحو 300 ألف برميل.

ومن المنتظر غدًا الخميس عقد اجتماع «أوبك بلس» لمناقشة تطورات الأمور في السوق العالمية. وتشير التوقعات إلى إبقاء التحالف على سياسته الإنتاجية دون تغيير. وأمس الثلاثاء، كشف معهد البترول الأميركي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاعًا في مخزونات النفط بنح 3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) في تمام الساعة 16:34 بتوقيت غرينتش على نحو سلبي عند 94.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.