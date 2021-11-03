النفط يعمق خسائره و«أوبك بلس» يبحث تطورات السوق العالمية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 07:10 مساء
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

 انخفضت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعمق الخام خسائره في أعقاب صدور بيانات المخزون الأميركي التي سجلت ارتفاعًا أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «ويست تكساس» الأميركي تسليم ديسمبر في تمام الساعة 16:28 بتوقيت غرينتش بنسبة 3.4% إلى 81.02 دولار للبرميل. وهبطت عقود «برنت» تسليم يناير بنسبة 2.9% إلى 82.2 دولار للبرميل. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات الخام في أميركا بنحو 3.3 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعًا بنحو 300 ألف برميل.

ومن المنتظر غدًا الخميس عقد اجتماع «أوبك بلس» لمناقشة تطورات الأمور في السوق العالمية. وتشير التوقعات إلى إبقاء التحالف على سياسته الإنتاجية دون تغيير. وأمس الثلاثاء، كشف معهد البترول الأميركي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاعًا في مخزونات النفط بنح 3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) في تمام الساعة 16:34 بتوقيت غرينتش على نحو سلبي عند 94.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
الكوني: إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر أفضل من تأجيلها
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
«فيسبوك» يوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه
علوم وتكنولوجيا
مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
فوز الجمهوري يونغكين بانتخابات حاكم ولاية فرجينيا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية