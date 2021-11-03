بعد تراجع حالات «كورونا».. كوبا تفتح أبوابها أمام السياح

كوبيون يجلسون في جادة ماليكون في هافانا، 31 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

تشعر الطالبة في المدرسة الثانوية البالغة 16 عامًا ميلاني مايورغا، بـ«الارتياح» بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في كوبا في الأسابيع الأخيرة، ما سيسمح للبلاد بفتح أبوابها أمام السياح في 15 نوفمبر.

الفتاة التي كانت ترتدي فستانًا أحمر اللون ستنضم إلى صديقاتها في ماليكون، الجادة الساحلية الشهيرة في هافانا التي عادت الحياة إليها منذ رفع إجراءات العزل وحظر التجول، وقالت لوكالة «فرانس برس»: «من الصعب جدًا أن تبقى بعيدًا عن أصدقائك (...) فقط الآن نلتقي مجددًا لأن الوضع الوبائي تحسن».

وأضافت ميلاني وهي تلتقط صورًا لها مع رفاقها: «لقد بقينا في العزل لفترة طويلة جدًا وهذا كان أمرًا طبيعيًا لأن عدد الحالات كان مرتفعًا للغاية، ولكن الآن بعد أن تراجع يمكننا استئناف أنشطتنا».

في 15 نوفمبر، ستستكمل كوبا العودة إلى الحياة الطبيعية مع عودة أكثر من مليون طالب إلى المدرسة، وإعادة فتح أبواب السياحة التي كانت محدودة حتى الآن؛ بسبب خفض عدد الرحلات الجوية، وإغلاق الفنادق والمطاعم في معظم أنحاء الجزيرة. والهدف هو إنعاش الاقتصاد، الذي حرم لأشهر من العملات الأجنبية من إيرادات السياحة؛ ما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء.

في النصف الأول من العام، استقبلت البلاد 21.8% فقط من الزوار من الفترة نفسها من العام 2020، 1.2 مليون شخص. بالنسبة لعام 2022، تراهن الحكومة على مليوني سائح أي نصف عدد السياح السنوي قبل تفشي الوباء.

تلقيح 64.9% من سكان كوبا

وقال وزير السياحة خوان كارلوس غارسيا، أخيرًا: «نتجه نحو إعادة فتح البلاد على مراحل، ومع مراقبة للتحقق من أنه بحلول 15 نوفمبر، سيتم تطعيم 90% على الأقل من السكان».

حاليًا، تم تحصين 7.3 مليون كوبي بلقاحات مطورة محليًا (في انتظار موافقة منظمة الصحة العالمية) أو 64.9% من السكان.

الجزيرة التي تأمل في تطعيم جميع سكانها بحلول نهاية العام 2021، تتعافى بصعوبة من موجة جديدة من الوباء؛ بسبب المتحورة «دلتا» التي أثرت على نظامها الصحي منذ يوليو.

في 20 سبتمبر، أعلنت كوبا تسجيل 8544 حالة يومية جديدة. والإثنين، سجلت 633 حالة فقط من أصل 11.2 مليون نسمة.

ويرى الباحث الكوبي من مؤسسة «فابيسب» في جامعة ولاية ساو باولو (البرازيل) ميلكار بيريز-ريفيرول، في ذلك تأثيرًا مزدوجًا: التطعيم وأيضًا مناعة جماعية مكتسبة.

وكتب على «تويتر»: «التطعيم في كوبا حدث في نفس الوقت الذي سجلت فيه واحدة من أسوأ موجات العدوى في العالم لكل 100 ألف نسمة»، وأضاف: «الآن هذا التراجع هو نتيجة التطعيم وتأثير اكتساب مناعة من العدوى كما ثبت في جميع البلدان التي عانت من موجة سببتها المتحورة دلتا».

في شارع المشاة اوبيسبو في هافانا، قالت زيدة سانتانا (52 عامًا) إنها «تستمتع بوقتها. وهي جادة جميلة جدًا». وهي تعمل في دار للمسنين ومر «عامان» على آخر مرة أتت فيها إلى هذا الشارع التجاري.

«الكابوس لم ينته»

على مقربة من هناك، أعادت الفنادق والمطاعم فتح أبوابها على أمل جذب نحو 100 ألف سائح بحلول نهاية ديسمبر، وهو موسم الذروة في كوبا تقليديًا.

لتسهيل الأمور تلغي الحكومة اعتبارًا من 7 نوفمبر التزام الحجر الصحي عند الوصول، ثم في 15 منه فحص PCR الذي يتم إجراؤه في المطار. على السياح فقط تقديم إثبات على التطعيم أو فحص PCR سلبي أجري قبل أقل من 72 ساعة.

تنتظر سيارات السيدان الأميركية القديمة الملونة أيضًا إشارة الانطلاق لاستئناف نشاطها. يقول أوسكار يوليسيا وهو سائق يبلغ من العمر 33 عامًا يضع نظارات داكنة ويعتمر قبعة رعاة البقر، إن نقل السائحين في هذه السيارات القديمة «أفضل من العمل للدولة فأنت دائمًا تكسب مالا أكثر بقليل». لمدة عامين بسبب قلة الزبائن اضطر لمزاولة وظيفته القديمة: محاسب.

يقول رونالد ايبانيز وهو راقص في الـ25 يتدرب على الرقص في الشارع: «أنا سعيد للغاية، أخيرًا يمكننا أن نلتقي جميعًا مجددًا»، لكنه يبقى حذرًا «الكابوس لم ينته تمامًا. علينا فقط أن نحاول العيش بشكل مختلف بأسلوب طبيعي جديد».