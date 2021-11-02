الهند تستثمر في الطاقة الشمسية في الصحراء لإنتاج الكهرباء

جمال في صحراء ثار في راجاستان الهندية، 7 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

خلف الجمال التي ترعى العشب الجاف على حافة صحراء ثار، تمتدّ واحة من الألواح الشمسية الزرقاء، مشكّلة مزرعة طاقة شمسية عملاقة في بهادلا هي حجر الزاوية في خطة الهند لتصبح رائدةً في مجال الطاقة النظيفة.



ولا تزال الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم، وتُنتج نحو 70% من طاقتها الكهربائية في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. إلّا أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أعلن، الإثنين، أن 50% من الطاقة التي ستعتمد عليها الهند بحلول العام 2030 ستكون نظيفة، مؤكدًا أن الهند تسعى إلى تحقيق حياد الكربون بحلول العام 2070، وفق وكالة «فرانس برس».



وتقع مزرعة بهادلا في ولاية راجاستان الصحراوية على مساحة تساوي مساحة جمهورية سان مارينو، وتتلقى أشعة الشمس طيلة 325 يومًا كلّ عام. ويُقدّم المشروع من قبل المروّجين كنموذج للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.



«الولاية الشمسية» في الهند

وقال مسؤول عن سياسة الطاقة في مشروع «الولاية-الصحراء» سوبود أغاروال، إن في راجاستان «مساحات شاسعة لا ينمو فيها العشب. أما الآن، لم نعد نرى إلّا ألواحًا شمسية. هذا تحوّل هائل».



وأضاف أغاروال: «(في العقد المقبل) ستكون راجاستان مختلفة. ستكون ولاية راجاستان الشمسية».



كان لبناء مزرعة بهادلا في وسط الصحراء تأثير ضئيل على المساكن والزراعة. ويراقب مئات الأشخاص المنشآت فيما تزيل الروبوتات الغبار والرمل من الألواح الشمسية البالغ عددها عشرة ملايين.



ولا تزال مشاريع أخرى قيد التنفيذ. ففي ولاية غوجارات مثلا، أطلق ناريندرا مودي العام المنصرم مشروع بناء مزرعة طاقات متجددة بمساحة سنغافورة. وبدأ عديد أغنياء الهند، مثل موكش أمباني وغوتام أداني- أغنى رجلين في آسيا - في الاستثمار في القطاع.



ووفقًا لتقرير نُشر العام 2019، 21 مدينة من أصل 30 مدينة الأكثر تلوثًا في العالم هي مدن في الهند التي هي مسكن لـ1.3 مليار شخص يستهلكون طاقة أكثر بسبب ازدياد التحضّر. وتنوي الهند في العقدين المقبلين إضافة قدرات إنتاج طاقة كهربائية توازي بقوتها تلك المستخدمة في أوروبا، بغية تلبية الطلب المحلي المتزايد، حسب الوكالة الدولية للطاقة.



وإذا زادت قدرات الطاقة المتجددة في الهند خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، فسيتعين مضاعفتها خمس مرات أيضًا للوصول إلى هدف انتاج طاقة بقدرة 500 غيغاوات العام 2030.

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