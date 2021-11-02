لبنان: جريدة «دايلي ستار» الصادرة بالإنجليزية تُسرح جميع موظفيها

رجل يتصفح نسخة من جريدة «الديلي ستار» والتي صدرت بصفحات فارغة في بيروت. 8 أغسطس 2019.(أ ف ب)

أبلغت جريدة «دايلي ستار»، أقدم صحيفة لبنانية ناطقة باللغة الإنجليزية، موظفيها تسريحهم من عملهم، وفق ما قال موظفون لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء، في خطوة تأتي بعد سنوات من تدهور في قطاع الصحافة فاقمته الأزمة الاقتصادية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتلقى موظفون في الجريدة رسالة عبر البريد الإلكتروني من رئاسة التحرير، تبلغهم باتخاذ قرار بتسريح جميع العاملين اعتبارًا من 31 أكتوبر، اطلعت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، وسبق للصحيفة، التي تمتلك عائلة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أسهمًا فيها، أن علّقت نسختها الورقية في فبراير 2020 نتيجة تحديات مالية وتراجع عائدات الإعلانات. وأفاد موظفون حينها عن عدم تلقيهم لرواتبهم منذ أشهر.

واستمرت الجريدة منذ ذاك الحين في الصدور عبر موقعها الإلكتروني. إلا أنه منذ 13 أكتوبر، توقفت عملية تحديث الموقع ونشر الأخبار عليه، في العام 1952، أسس كامل مروة، مالك ورئيس تحرير جريدة الحياة العربية حينذاك والذي اغتيل في العام 1966، جريدة «دايلي ستار»، التي أغلقت أكثر من عشرة أعوام خلال فترة الحرب الأهلية (1975-1990)، قبل أن تعود إلى الصدور العام 1996.

ويشهد قطاع الصحافة في لبنان منذ سنوات أزمة متمادية ترتبط بشكل أساسي بتوقف التمويل السياسي الداخلي والعربي لوسائل الإعلام، عدا عن ازدهار الصحافة الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات. وفاقمت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين والجمود السياسي التحديات المالية.

و«دايلي ستار» هي آخر المؤسسات الإعلامية، المرتبطة بالحريري التي تعلّق عملها، بعد توقُّف صحيفة المستقبل التي أسّسها والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، عن الصدور ورقيًا مطلع 2019، بعد عشرين عامًا من بدء صدورها.

وفي سبتمبر من العام ذاته، أعلن الحريري الذي تفاقمت مشاكله المالية خلال السنوات الأخيرة، تعليق العمل بتلفزيون المستقبل بعد 26 عامًا من تأسيسه، معللًا قراره بأسباب مادية، ولا توجد في لبنان وسائل إعلام مستقلة بشكل كامل، بل هي غالبًا موالية لطرف سياسي معين، أو على الأقل مؤيدة لخط سياسي ما.

واستغنت مؤسسّات عدة عن عاملين فيها، كما توقّفت جرائد عريقة عن الصدور، أبرزها صحيفة «السفير» نهاية العام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 42 عامًا من تأسيسها.