الصين تزيد إنتاجها للفحم بالتزامن مع قمة «كوب-26»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 01:03 مساء
دخان الفحم يتصاعد من مدخنة في محطة ووجنغ لتوليد الكهرباء بشنغهاي. (أ ف ب)

زادت الصين إنتاجها اليومي من الفحم بأكثر من مليون طنّ وسط شحّ في الطاقة الكهربائية فيما يتفاوض قادة العالم على اتفاق في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب-26» بغية تجنيب الأرض مواجهة احترار مناخي «كارثي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي خضم انتعاش الاقتصاد العالمي، تعاني الصين من عبء ارتفاع تكلفة المواد الأولية خصوصًا الفحم الذي تعتمد عليه الدولة الآسيوية بنسبة 60% لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الخاصة بها، ويدفع هذا الوضع محطات توليد الطاقة إلى التوقف عن العمل رغم الطلب القوي، ما يؤدي إلى تقنين الكهرباء وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات.

وسمحت السلطات في الأسابيع الأخيرة بإعادة فتح مناجم الفحم بهدف تخفيف الضغط. وتتناقض هذه الخطوة مع وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ القاضي بالتخفيف من انبعاثات الكربون من بلده قبل العام 2030، ويتخطى الإنتاج اليومي من الفحم الـ11.5 مليون طنّ منذ منتصف أكتوبر، بحسب ما أعلنت الأحد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين.

ولم تستبعد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الشهر الماضي احتمال تدخّلها لخفض أسعار الفحم بحيث أعلنت أنها «ستلجأ إلى كلّ الأساليب الضرورية لإعادة أسعار الفحم إلى نطاق أسعار مقبولة».

وتتزامن هذه الزيادة بالغنتاج مع محاولات الاتفاق الجارية في قمة «كوب-26» في غلاسكو من ناحية التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غير أن الرئيس الصيني من الغائبين عن المؤتمر العالمي واكتفى بتوجيه رسالة خطية، وتعدّ الصين أكبر منتج للفحم وأكبر ملوث في العالم، إلّا أنها أيضًا أكثر دولة تستثمر في الطاقة النظيفة.

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