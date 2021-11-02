استقرار أسعار النفط بعد تمسك «أوبك» بوتيرة ثابتة في زيادة الإنتاج

آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019، (أرشيفية: ا ف ب)

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تمسك منظمة «أوبك» بوتيرة ثابنة في زيادة الإنتاج، بينما رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات التشغيل لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 84.74 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.1٪ ، إلى 83.98 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعومًا بانتعاش الطلب بعد الوباء، وتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها بقيادة روسيا، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، رغم دعوات كبار المستهلكين لمزيد من النفط.

وخلص مسح لـ«رويترز» أمس الإثنين، إلى أن زيادة إنتاج نفط «أوبك» في أكتوبر لم ترق إلى مستوى الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء، حيث عوض انقطاع غير طوعي في بعض المنتجين الصغار عن زيادة الإمدادات من السعودية والعراق.

ووجد المسح أن «أوبك» ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بزيادة 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن دون زيادة قدرها 254 ألف برميل مسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات.