استمرار الخلاف بين باريس ولندن حول الصيد البحري في الكواليس

مراكب صيد فرنسية تحتج أمام مرفأ سانت هيليير قبالة جزيرة جيرزي، اعتراضًا على القيود المفروضة على عمليات الصيد. (أ ف ب)

رغم الابتسامات الودية في قمتي «مجموعة العشرين» و«كوب 26»، تستمر المواجهة بين فرنسا وبريطانيا حول الصيد البحري، وقد دعت لندن باريس لسحب تهديداتها بفرض عقوبات عليها اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس»، ظهر الإثنين، إن «اجتماعات جارية»، مؤكدًا إجراء مفاوضات مكثفة في الكواليس. وعلى الرغم من ظهور الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني باسمين عند وصول إيمانويل ماكرون إلى قمة «كوب26» في غلاسكو، يبدو أن الخلاف حول تراخيص الصيد البحري قد وصل إلى طريق مسدود، بحسب «فرانس برس».

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وتهدد باريس بمنع سفن الصيد البريطانية من تفريغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وتشديد الضوابط الجمركية على جميع الشاحنات إذا لم تمنح لندن مزيد التراخيص للصيادين الفرنسيين. وأكدت الرئاسة الفرنسية لوكالة «فرانس برس»، صباح الإثنين، أن الإجراءات العقابية «ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل» إذا لم يتم تسجيل أي تقدم.

وكان ماكرون حذر، الأحد، من أنه «إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات المحددة اعتبارًا من 2 نوفمبر».

تهديدات «غير معقولة»

من جانبها، أيدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس تشبثا، موقف بلادها ودعت عبر تلفزيون «سكاي نيوز» الإثنين الحكومة الفرنسية إلى سحب تهديداتها «غير المعقولة تمامًا، بما في ذلك ضد جزر قناة المانش وصيادينا».

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية «خلال 48 ساعة»، قالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية ستلجأ إلى آلية تسوية النزاعات بموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست» لطلب «تدابير تعويضية».

وأشارت لندن إلى أنها تستعد أيضًا لتعزيز الرقابة على قوارب الصيد الأوروبية. ويقلق ذلك الصيادين وفق ما أفاد الإثنين رئيس اللجنة الإقليمية للمصائد البحرية والثروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنسا العليا أوليفييه ليبريتر، مستنكرًا «الموقف غير المقبول للإنجليز وعدم امتثالهم للاتفاقات المبرمة».

الحل الوحيد

وأضاف آسفًا، في مؤتمر صحفي، أن «الإجراءات العقابية جيدة للغاية، إنها الحل الوحيد» لكن «بوريس جونسون لن يتوقف عند هذا الحد... عند أدنى مشكلة ستحتجز قوارب».

لكنه حذر من أنه «إذا ظل الوضع مسدودًا، سيظهر الصيادون غضبهم يجب أن يعملوا ويكونوا قادرين على الصيد في المياه البريطانية كما فعلوا منذ فجر التاريخ». وتم منح 35 رخصة فقط للصيادين في المنطقة من أصل 80 طلبًا، وفق ليبريتر.

وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن للصيادين الأوروبيين الاستمرار في العمل في بعض مياه المملكة المتحدة شريطة أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل. لكن الفرنسيين والبريطانيين يتجادلون حول طبيعة المستندات الداعمة التي يجب تقديمها.