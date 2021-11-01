تحركات صينية تقود أسعار النفط للهبوط

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لتعزيز المعروض في حين قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك+ في الرابع من نوفمبر.

وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية، يوم الأحد، إن الصين أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو0.2 % إلى 83.52 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 6 سنتات يوم الجمعة، وفق وكالة «رويترز».

أسعار غرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.4% إلى 83.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة. وانخفض الخامان القياسيان بشكل طفيف الأسبوع الماضي مسجلين أول انخفاض أسبوعي منذ 8 أسابيع لخام برنت وأول انخفاض خلال 10 أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال المدير العام للأبحاث في «نيسان سيكيوريتيز» هيرويوكي كيكوكاوا، إن «المستثمرين يعدلون أوضاعهم بعد أنباء إفراج الصين عن احتياطيات الوقود وقبل اجتماع أوبك+». وتتجه كل الأنظار إلى اجتماع أوبك وروسيا وحلفائهما في الرابع من نوفمبر فيما يُعرف باسم أوبك+ مع توقع محللين أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في ديسمبر.