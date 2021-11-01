مجموعة العشرين تعتزم تحويل 100 مليار دولار للدول النامية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 08:44 صباحا
اجتماع سابق لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، (أرشيفية: الإنترنت)

تعهدت دول مجموعة العشرين تحويل 100 مليار دولار للدول النامية من إجمالي 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وفق البيان الختامي لقمة روما الأحد.

وقال الزعماء في البيان «نرحب بالتعهدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها حوالى 45 مليار دولار، كخطوة نحو طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار من المساهمات الطوعية للدول الأكثر احتياجا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسير بذلك دول المجموعة على خطى قادة مجموعة السبع الذين كانوا قد حددوا كهدف مبلغ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتحويلها إلى دول أغلبها أفريقية.

وتوزع حقوق السحب الخاصة وفق حصص كل دولة في صندوق النقد الدولي، لذلك يذهب الجزء الأكبر إلى الدول الأكثر ثراء. ولن تستفيد إفريقيا على ذلك الأساس إلا من 34 مليار دولار، ومن هنا جاءت فكرة بعض الدول المتقدمة للتبرع بجزء من نصيبها لأكثر الدول حاجة.

أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند في روما السبت أن كندا ستوزع على الدول النامية 20 بالمئة من حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد كورونا.

والتزمت فرنسا سابقا «بإعادة توجيه 20% من الأموال التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي إلى القارة الأفريقية»، بحسب الإعلان الذي أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتعهدت المملكة المتحدة تقديم 20% من حقوق السحب الخاصة، والتزمت اليابان تقديم 4 مليارات دولار، كذلك، أعلنت إيطاليا الأحد المساهمة في هذا الجهد بتعهدها دفع 20% من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة للبلدان الضعيفة، أي ما يعادل 4 مليارات دولار.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي لا تنتمي بلاده إلى مجموعة العشرين، الأحد أن مدريد «ستخصص 20 بالمئة من حقوق السحب الخاصة» للدولة النامية.

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