بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 09:58 صباحا
شعار «أوبك» في مقر المنظمة في فيينا بسويسرا. (أرشيفية: أ ف ب)

قالت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية إن أميركا والهند واليابان ودول أخرى كثفت الضغط على أعضاء «أوبك» لزيادة الإنتاج وسط مخاوف من ارتفاع محتمل بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين أميركيين ويابانيين وهنودًا تحدثوا على انفراد، وتواصلوا أيضًا مع مستهلكين رئيسيين للنفط والدول المصدرة. وبدأت المكالمات قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنها تكثفت في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع السعر إلى 85 دولارًا للبرميل. وتؤكد الوكالة أن الولايات المتحدة والهند واليابان ودولًا أخرى تمارس «أقوى ضغوط دبلوماسية على أوبك منذ سنوات عديدة، سواء بشكل علني أو بشكل مغلق».

الصين الصامتة حيال أسواق النفط
وحسب موقع «روسيا اليوم»، يكتب المراقبون أن اليابان اتخذت خطوة نادرة لنفسها وانضمت إلى هذه الدعوات. في حين لا تزال الصين صامتة، لكنها تشترك في نفس وجهة النظر هذه. وأضافت بلومبرغ: «إدارة بايدن تشعر بقلق متزايد بشأن ارتفاع أسعار البنزين التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات. ومنذ عدة أسابيع تحث مجموعة (أوبك+)على إنتاج مزيد النفط».

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في منتصف أكتوبر في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، بأنه يرى أن من «الممكن جدًّا» أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار. وفي الوقت نفسه، أوضح أن روسيا تبذل «كل ما في وسعها من أجل استقرار سوق النفط بشكل كامل». وحسب الوكالة، خلال العام الماضي، ازداد قلق الدول المستهلكة للنفط مع ارتفاع سعر النفط الخام، أولًا إلى 50 دولارًا للبرميل، ثم إلى 75 دولارًا، والآن إلى ما يزيد على 85 دولارًا. وتخشى هذه الدول من أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار.

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