«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 08:46 صباحا
شعار شركة أرامكو السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أرباح مجموعة «أرامكو» السعودية، بنسبة 158% في الربع الثالث، وفق ما أعلنت الشركة اليوم، مرجعة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «صافي دخل أرامكو السعودية 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري»، موضحة أن «هذه الزيادة البالغة 158% في صافي الدخل، ترجع بشكل رئيسي إلى التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيمياويات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني إن صافي دخل أرامكو السعودية 114,1 مليار ريال سعودي (30,4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 44,2 مليار ريال سعودي (11,8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020 .
وأوضحت أن «هذه الزيادة البالغة 158% في صافي الدخل تعزى بشكل رئيسي إلى التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة». كما تعزى إلى «زيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة».

مكاسب «أرامكو» رغم الظروف المعاكسة
وحققت الشركة السعودية العملاقة، درة تاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، تدفقات نقدية حرة بقيمة 107,7 مليار ريال سعودي (28,7 مليار دولار)، ووزعت أرباحا بقيمة 70,33 مليار ريال سعودي (18,8 مليار دولار) عن الربع الثالث وذلك في الربع الرابع من العام الجاري. وتأتي الزيادة المحققة في الربع الثالث بعدما أن تضاعفت الأرباح نحو أربع مرات في الربع الثاني، مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كوفيد-19 ما أدى لزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعار النفط الخام مجددا إلى أكثر من ثمانين دولارا للبرميل.

وقال رئيس الشركة أمين الناصر «رغم أن بعض الظروف المعاكسة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشا في المستقبل المنظور». وتابع «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير، فإننا نعزز إستراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة» في إشارة لإعلانها عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

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