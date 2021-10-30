ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 08:53 صباحا
الملياردير الروسي أوليغ تينكوف في سان بطرسبرغ في 6 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مؤسس البنك الإلكتروني الملياردير الروسي أوليغ تينكوف (53 عامًا) دفع أكثر من 500 مليون دولار بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.

ووُضع تينكوف الذي اعترف بالذنب في الأول من أكتوبر الجاري، تحت الرقابة القضائية لمدة عام ودفع مبلغًا قدره 508 ملايين دولار تشمل الضرائب والفوائد وغرامة مقطوعة، وفق وكالة «فرانس برس».

اتهام بالنصب على مصلحة الضرائب
واتُّهم الملياردير الروسي في سبتمبر 2019 بالاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية من خلال إخفائه مكاسب في البورصة خلال إجراءات تخليه عن جنسيته الأميركية، علمًا أن على المواطنين الأميركيين أن يصرّحوا ويدفعوا ضرائب على مداخيلهم لمصلحة الضرائب حتى لو عاشوا أو عملوا خارج البلاد.

وأُوقف في فبراير 2020 في لندن، غير أن السلطات البريطانية رفضت ترحيله إلى الولايات المتحدة في حينه بسبب إصابته بنوع حادّ من سرطان الدم (لوكيميا).

الحصول على الجنسية الأميركية 
وحصل أوليغ تينكوف المولود في روسيا على الجنسية الأميركية العام 1996. وأسَّس خلال العام 2006 بنك تينكوف الذي يمتلك فيه معظم الأسهم بشكل غير مباشر، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وجمع البنك 1.1 مليار دولار عند إدراجه في بورصة لندن العام 2013، وحقق تينكوف 192 مليون دولار من خلال بيع جزء من أسهمه، ليبدأ بعدها عملية التخلي عن الجنسية.

وقدّم لاحقًا تصريحًا ضريبيًا عن العام 2013، ذاكرًا فيه أن دخله يساوي فقط 205 آلاف دولار فيما أصوله كانت تساوي 1.1 مليار دولار على الأقلّ.

وتُعدّ مكافحة التهرّب الضريبي إحدى أولويات عهد الرئيس جو بايدن الذي يريد استخدام الأموال التي تُجمع لتمويل إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.

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