110 ملايين يورو علاوات لموظفي «إيكيا» تقديرا لجهودهم خلال جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 09:38 مساء
أكبر متجر لمجموعة «ايكيا» في العالم في كونغنز كورفا في السويد. (أرشيفية: فرانس برس)

تنوي مجموعة «إنغكا» القابضة، التي تدير سلسلة من متاجر عملاق المفروشات السويدي «إيكيا»، تقديم علاوات بقيمة 110 ملايين يورو في المجموع لكلّ الموظفين فيها، تقديرا لـ«جهودهم الجبّارة» خلال جائحة كوفيد-19، وفق ما كشفت الشركة.

وقالت أولريكا بيزيرت إحدى المسؤولات في المجموعة، إن «الجائحة وضعتنا في موقف لم يكن أحد منّا مستعدّا له.. وقد انتقلنا من خدمة في المتاجر المادية بمعظمها إلى نشاط عبر الإنترنت في خلال أسبوعين»، وفق وكالة فرانس برس.

وأردفت أن «العمال المتعاونين معنا هم الأبطال الذين أعادوا توجيه شركتنا لخدمة الزبائن بأفضل الطرق الممكنة».

وتوظّف «إنغكا»، أكثر من 170 ألف شخص، وتدير فروعا في 32 سوقا حول العالم.

وستوزّع العلاوات على كلّ الموظّفين فيها «بتاريخ 31 أغسطس، والذين هم في مناصبهم حتّى موعد الدفع في يناير 2022»، وتختلف الحصص المقدّمة باختلاف الأسواق، وتضاف هذه العلاوة إلى أخرى سنوية تمنحها الشركة بناء على مستويات الأداء.

وصمدت «إنغكا» التي تشكّل أنشطتها حوالى 90% من رقم أعمال العملاق السويدي نسبيا في وجه جائحة كوفيد-19، بالرغم من تراجع أرباحها خلال السنة المالية المؤجّلة بين سبتمبر 2019 وأغسطس 2020.

فيما تمّ التعويض إلى حدّ كبير عن الخسائر المتأتية من إغلاق المتاجر والقيود على الحركة، بإقبال متزايد من المستهلكين على شراء المفروشات خلال الجائحة التي دفعت الناس إلى البقاء مزيدا من الوقت في المنزل، بحسب «إنغكا».

وخلال السنة المالية الممتدة من سبتمبر 2020 إلى أغسطس 2021، ارتفع رقم الأعمال 6,3 % بدفع من التجارة الإلكترونية، وفق ما كشفت المجموعة في منتصف أكتوبر الحالي.

ومن المرتقب أن تنشر «إنغكا»، نتائج أكثر تفصيلا في 30 نوفمبر، ولا تستبعد أن تواجه نقصا في بعض السلع بسبب مشاكل الإمداد المتوقع استمرارها حتى 2022.

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