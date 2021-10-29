تراجع الدخل بنسبة 1% في أميركا خلال سبتمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 07:06 مساء
عامل إيصال طلبات من أحد المطاعم في نيويورك، 23 أبريل 2020، (ا ف ب)

تراجعت مداخيل الأميركيين بنسبة 1% في سبتمبر مع انقضاء مهلة البرامج المرتبطة بالوباء لدعم العاطلين من العمل هذا الشهر، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة الجمعة.

وفيما تجاوز التراجع في الدخل التوقعات، أشار تقرير الوزارة إلى أن الإنفاق على الاستهلاك الشخصي ازداد بنسبة أفضل من التوقعات بلغت 0,6%، في وقت وجّه المستهلكون أموالهم إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والمطاعم والفنادق، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المحللة الاقتصادية في «أكسفورد إيكونوميكس»، يديا بوسور، إنه «مع اقترابنا من العام 2022، يكتسب الاقتصاد زخما. من شأن تحسن الوضع الصحي وزيادة الحركة وتحسن اتجاهات التوظيف والوضع المالي الصلب للعائلات أن تدعم نمو استهلاك الزبائن»، متوقعة أداء أقويا في الربع الأخير من العام 2021.

وارتفع مؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي بنسبة 4,4% في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وهو معدّل أعلى بقليل من ذاك المسجّل في أغسطس في وقت تحاول أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الطلب القوي فيما أدت مشاكل سلاسل الإمداد إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وكان ارتفاع المؤشر الأعلى منذ يناير العام 1991، لكن إذا تم استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلّبة، فتبقى الزيادة السنوية على حالها عند 3,6% في سبتمبر.

وجاء تراجع المداخيل مع انتهاء البرامج التي وضعتها الحكومة الأميركية لدعم العاطلين من العمل منذ مدة طويلة والعمال المياومين خلال الوباء.

وازداد الإنفاق بـ93,4 مليار دولار بالمجمل وهو مبلغ تم تخصيص 63,6 مليار دولار منه للخدمات و29,9 مليارا للمنتجات.

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