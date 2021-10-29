قناة بنما تسجل رقما قياسيا في الشحن البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 09:05 صباحا
سفينة حاويات تعبر قناة بنما، 3 ديسمبر 2018. (أ ف ب)

سجلت قناة بنما سنة مالية قياسية في 2021 مع ارتفاع حجم الشحن البحري أكثر من أي وقت مضى رغم أزمة ناجمة عن اختناقات في المرافئ العالمية، حسب ما أعلنت السلطات، الخميس.

وعبر ما مجموعه 516 مليون طن من البضائع في القناة، تتضمن خصوصا حاويات وحبوب ومواد كيميائية وغاز طبيعي مسال، بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021، وفق سلطة قناة بنما.

ويمثل الرقم زيادة بنسبة 8,7% في حجم الشحن مقارنة بالعام المالي السابق، الذي بدوره كان قياسيا رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والتجارة بسبب تداعيات «كوفيد-19»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس السلطة ريكوارتي فاسكيز، في مؤتمر بالفيديو: «حقا السنة المالية لقناة بنما كانت استثنائية».

وتعود أرقام الشحن القياسية الجديدة إلى زيادة حجم السفن وعبورها البحر مع مزيد الحاويات، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وفق فاسكيز.

كما أن تزايد الطلب على الحبوب بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع وتيرة نقل الغاز الطبيعي المسال أدى إلى زيادة الشحن عبر القناة.

تأتي الأرقام القياسية الجديدة رغم أزمة تجارة عالمية ناجمة عن تعطيل سلاسل الإمداد واحتقانات في المرافئ على خلفية الوباء، ما أدى إلى نقص السلع في بعض الأسواق. غير أن ذلك لم يؤثر على القناة، وفق فاسكيز.

منذ أن فتحت الولايات المتحدة القناة في 1914، عبرها أكثر من مليون سفينة. استعادت بنما السيطرة على القناة في 1999 بموجب معاهدة قناة بنما الموقعة في 1977.

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