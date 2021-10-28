المملكة المتحدة تتطلع إلى التعافي الاقتصادي مع تخصيص 13 مليار إسترليني للصحة والنقل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 08:44 صباحا
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك خلال إعلانه ميزانية العام 2022، لندن، 27 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

توقَّع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء الجائحة تعافيه خلال العام المقبل على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم، وذلك بالتزامن مع تخصيص نحو 13 مليار جنيه إسترليني لقطاعي الصحة والنقل. 

وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، والإعلان عن ميزانية العام المقبل، قال سوناك إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت خلال الجائحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعدما أثار استياء عارمًا باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهّد وزير المالية استئناف التمويل في الأعوام المقبلة.

وقال سوناك في كلمته إن «الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصادًا أقوى ونموًا أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا».

انحياز ضريبي للبعض؟
إلا أن أحزاب المعارضة اعتبرت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدّم شيئًا لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخّم ومن تراجع الخدمات العامة.

وقالت الناطقة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز ردًا على سوناك «سوف يعتقدون أنه يعيش في عالم موازٍ».

ومن المتوقّع أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 6.5% هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.

13 مليار جنيه إسترليني للصحة والنقل
والأحد الماضي، أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية، في إطار الميزانية الجديدة.

وفاقم وباء كورونا المستجد الضغط على هيئة الخدمة الصحية الوطنية، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرّة المستشفيات.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت السبت رصد 7 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟